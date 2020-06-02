Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 2 июня 2020: в регионе умерли 47 пациентов

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 2 июня 2020: сообщаем свежую информацию о распространении COVID-19 в крае. Количество заражённых, тяжелых и выздоровевших пациентов, а также число смертей — в материале «КП - Северный Кавказ».

По сведениям на утро 2 июня коронавирус диагностировали у 2568 жителей Ставропольского края. За сутки врачи инфекцию нашли еще у 83 человек. Отметим, что среди зараженных 225 детей.Согласно официальным данным Роспотребнадзора, 1102 человека выздоровели, за сутки выписали 19 человек.

К несчастью, болезнь все так же уносит жизни людей. Так, за последние сутки в регионе скончался еще один пациент.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этого человека. Суммарное число летальных исходов — 47.

Владимир Владимиров также добавил, что вирус пока еще рядом с нами. Это потребует бдительности и безусловного соблюдения мер профилактики.

- Будьте внимательны к своему здоровью. Берегите себя, - обратился глава региона к ставропольцам.

Также накануне стало известноо, что на карантин из-за коронавируса закрыли стационар Шпаковской районной больницы. Об этом рассказал глава Михайловска Игорь Серов на своей. По словам градоначальника, на такие меры пошли после того, как в больницу попала пациентка с коронавирусом.

— Туда попала женщина из Ставрополя и успела заразить 25 человек. Все под наблюдением врачей, в строгой изоляции, ни у кого нет тяжелых симптомов. То есть у нас 25 плюс 11, это 36, — прокомментировал глава Михайловска.

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