2020-06-02T02:17:25+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 2 июня 2020: число смертей выросло в 10 раз

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 2 июня 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 2 июня 2020: число смертей от COVID-19 продолжает стремительно расти. В республике зафиксировано уже 260 летальных случаев, цифра угрожающими темпами приближается к 300. Напомним, что две недели назад было зафиксировано всего 29 смертей. Таким образом за 14 дней число погибших выросло почти в 10 раз.

Как объяснили «КП» в Минздраве республики, дело в изменении системы подсчета. Начиная с 21 мая в число погибших от COVDI-19 попадают все случаи смерти от вирусной пневмонии.

По данным на утро 2 июня 2020 года коронавирусом в Дагестане заражено 5096 человек. Суточный прирост числа заболевших — рекордный за последние недели. Диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен 141 жителю.

Растет и количество выписавшихся. За последние 24 часа 15 человек избавились от страшного диагноза. Всего выписано 4442 человека. Таким образом, по официальной статистике, в Дагестане всего 394 человека заражены COVID-19.

Напомним, что глава региона Владимир Васильев продлил режим самоизоляции до 7 мая. По словам политика, в нынешней ситуации рано говорить о послаблениях. Однако Васильев уверен, что пик эпидемии уже пройден и ситуация будет лишь улучшаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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