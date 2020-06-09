Как правительство Ставрополья поддерживает аграриев

Как говорят специалисты, похожего по неблагоприятным погодным условиям года в крае не было больше 60 лет. Однако посевы зерновых все же удалось сохранить в значительной степени. Сегодня министерство сельского хозяйства края ставит перед агропромом задачу - провести уборку в оптимальные сроки и без потерь.

Сложности переживем

На заседании штаба в аграрном ведомстве края обсудили готовность к уборке и виды на урожай. В работе приняли участие представители минсельхоза, краевой Думы, правительства Ставропольского края, сотрудники научных центров, руководители районов и сельхозпредприятий.

С марта специалисты минсельхоза по поручению губернатора внимательно отслеживали состояние озимых и яровых культур в хозяйствах края, оценивая будущий урожай. Вели и финансовый мониторинг, чтобы определить, кому и когда нужна помощь. Привлекали к работе специалистов подведомственных минсельхозу учреждений, кредитных организаций, страховых компаний.

Целый комплекс опасных явлений разрушил надежды края на богатый урожай. К сильной весенней засухе добавились апрельские заморозки - до минус 11 градусов ночью. В семи районах в конце апреля по постановлению губернатора Ставропольского края был объявлен режим ЧС, его сняли только в начале июня.

От засухи пострадало 221 хозяйство в 8 районах, суммарный ущерб составил 2 млрд рублей. Заморозки задели 13 районов. Кроме зерновых, пострадали сады - край не дополучит 26 тысяч тонн плодов и фруктов. Градом побило посевы более чем на 20 тыс. га в 6 районах. Теплая зима привела к активизации саранчи - в 12 районах уже проведены защитные мероприятия.

- Вместе с тем критического состояния нет. У нас есть неплохие финансовые запасы, есть технологии, техника, есть государственная поддержка, которая позволит этот сложный год пережить и, самое главное, заложить урожай 2021 года, - отметил Владимир Ситников, министр сельского хозяйства края.

Хлеб есть, и его нужно собрать

В крае сделано все возможное, теперь главное - убрать урожай, максимально сохранив его. Всего, как сообщили на совещании, убирать зерновые и зернобобовые культуры будут с площади 2 млн гектаров - на 14% меньше к уровню 2019 года. При этом лишь половина посевов - в удовлетворительном состоянии. Предполагаемый урожай зерновых культур без кукурузы - 4,6 млн тонн.

Первый заместитель председателя правительства края Николай Великдань отметил, что распределение собранного урожая по требованию губернатора должно быть продуманным: в первую очередь нужно позаботиться о нуждах края, рассчитаться с пайщиками, обеспечить семенами будущий урожай.

Также на совещании краевого штаба обсуждались вопросы безопасности во время уборки и взаимодействие со структурами МЧС и МВД - минсельхоз работает с ними в тесном сотрудничестве. Основной период жатвы начнется примерно с 20 июня.

Самолет принес дожди

Как отмечают в минсельхозе края, достойно справляться с проблемами и минимизировать потери позволяет консолидация усилий всех служб и использование современных технологий.

В рамках ЧС в наиболее засушливых районах Ставрополья при поддержке губернатора за счет средств резервного фонда края был заключен контракт по искусственному увеличению осадков. Авиаборт Росгидромета с 23 мая определяет параметры облаков и воздействует на них пиропатронами.

Авиаборт Росгидромета помогает ставропольским аграриям справиться с засухой.

- Туркменский район благодарит за вылеты, мы получили практически 50 мм осадков, спасибо! - глава района Геннадий Ефимов включился в работу совещания по видеоконференцсвязи.

Искусственно вызванные дожди позволили снять режим ЧС. Осадки не вернут к жизни то, что уже потеряно, но помогут, например, пропашным культурам - кукурузе и подсолнечнику. И повлияют на урожайность - аграрии смогут получить более качественное зерно.

Техника - на старт

На уборке в крае будет задействовано свыше 40 тысяч человек, более 8 тысяч зерноуборочных комбайнов, больше 7 тысяч грузовых автомобилей и 8 тысяч тракторов.

Как отмечают в минсельхозе, удалось сократить нагрузку на каждый комбайн, а количество привлеченных из других регионов сократилось почти вдвое - до 292 единиц. Это результат программ государственной поддержки, направленной на обеспечение аграриев техникой. За прошлый год было приобретено техники на сумму 5,5 млрд рублей. В частности в крае наиболее активно среди субъектов СКФО пользуются возможностями лизинга.

В результате модернизации многие сельхозпредприятия оснащены самой современной техникой.

Как подчеркнула руководитель колхоза «Родина» Красногвардейского района Лидия Душка, все комбайны хозяйства оборудованы приборами контроля скорости во время скашивания и, самое главное, контроля за выгрузкой зерна.

Подготовка парка техники к уборочной кампании в крае завершена. Созданы запасы запчастей и дизтоплива.

Поддержат рублем

Аграриям помогает и министерство сельского хозяйства СК, и правительство региона - в рамках госпрограммы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».

В сегодняшней непростой ситуации губернатором предпринят ряд дополнительных мер, которые позволят поддержать как КФХ, так и крупные сельхозпредприятия.

В частности, из бюджета края выделено 80 млн рублей для компенсации на 60% затрат плодоводов на уходные работы, рассказал министр Владимир Ситников.

Минсельхоз по поручению губернатора мониторит ситуацию по обеспеченности хозяйств семенами под урожай будущего года. Общая потребность края - 500 тысяч тонн. Больше половины районов смогут самостоятельно себя обеспечить, остальным потребуется помощь. В правительстве СК прорабатывается возможность субсидирования из краевого бюджета особо пострадавших хозяйств.

Ранее от руководства региона в адрес правительства России был направлен пакет предложений. В частности, они касаются выделения дополнительного лимита льготных кредитов для аграриев и пролонгации взятых ранее займов. В результате этой работы 430 аграриев края подали заявки на кредитные договоры на общую сумму около 11 млрд рублей, еще 180 - на пролонгацию льготных кредитов почти на 3 млрд рублей.

Между правительством Ставропольского края и Минсельхозом России заключены соглашения о предоставлении субсидий на сумму более 5 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов. Господдержка на данный момент оказана на сумму более 1 млрд рублей, в том числе за счет краевого бюджета - 218,3 млн рублей.

Развитие агропрома в крае идет в соответствии с государственной программой СК «Развитие сельского хозяйства». Из бюджета края на отрасль в 2019 году было выделено 1,85 млрд рублей (общий бюджет - 6,2 млрд рублей), на 2020 год - 1,3 млрд рублей (общий планируемый бюджет - 5,9 млрд рублей).

СКАЗАНО

«Сложности есть. Но тем не менее, мы прогнозируем урожай, вполне достаточный для обеспечения внутренних потребностей и для реализации сельхозпродукции за пределы края».

(Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края, - во время выступления с ежегодным Посланием на заседании Думы Ставропольского края, 28 мая 2020 г.)

СПРАВКА «КП»

Ставропольский край входит в тройку лидеров по валовому производству зерновых и зернобобовых и славится высоким качеством - ежегодно более 90% зерна соответствует продовольственному стандарту. В прошлом году урожай составил 8,5 млн тонн, для внутренних нужд краю необходимо 2 млн тонн.

КСТАТИ

Правительство Ставрополья активно реализует региональный проект «Экспорт продукции АПК Ставропольского края». Только за четыре месяца этого года экспорт зерновой продукции составил 270,6 тыс. тонн - на 55,6 млн долл. США. Страны, покупающие у Ставрополья зерно: Азербайджан, Грузия, Армения, Иран, Ирак, Турция и многие другие.