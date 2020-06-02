В Ставропольском филиале РАНХиГС сообщили, что административные штрафы не вырастут

Минюстом России на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» regulation.gov.ru размещен для процедуры повторного публичного обсуждения проект федерального закона «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

- Законопроект был доработан с учетом замечаний и предложений, поступивших в Минюст России по результатам его рассмотрения заинтересованными государственными органами и организациями, а также гражданами в ходе публичного обсуждения. В целом решено сохранить размеры административных штрафов в пределах, не превышающих установленные в настоящее время КоАП. Полемика в социуме относительно ожиданий повышения штрафов стала не актуальной. Сохранены сроки давности привлечения к административной ответственности.

Пожалуй, новеллой будет является то, что в проекте процессуального КоАП предлагается закрепить возможность оказания квалифицированной юридической помощи бесплатно в случаях, когда за совершение административного правонарушения может быть назначено административное наказание в виде административного ареста. Таким образом на адвокатов, если речь идет именно о квалифицированной юридической помощи, будет возложена обязанность по осуществлению защиты привлекаемых к административной ответственности граждан, -комментирует Перепадя Сергей, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС.