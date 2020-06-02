Ставропольский филиал РАНХиГС: ситуация на рынке труда вызывает кризисные страхи

Эпидемия короновируса и ее последствия значительно повлияли на рынок труда в России. Данные общероссийского интернет-опроса ВШЭ свидетельствуют о 10% граждан, оказавшихся безработными, однако эта цифра весьма условна, так как большинство трудоспособного населения даже не участвовало в подобных опросах, следовательно, доля безработных значительно выше.

Если опираться на официальную статистику безработных, которая учитывает только число обратившихся в службы занятости, то эта цифра становится более внушительной, но и она не отражает всей реальной картины.

Каждый третий россиянин ощутил снижение доходов, а у кого доходы остались на прежнем уровне отмечают увеличение трудовой нагрузки.

- Для выхода из кризисного застоя необходим план по восстановлению рынка труда, так как рост безработицы дестабилизирует экономику и не выгоден государству, на которое ложится бремя социальной поддержки. Необходимо менять систему переобучения безработных, с целью их дальнейшего трудоустройства. Ситуация с короновирусом обозначила два направления, которые сформировали устойчивый запрос на рабочие места: обеспечение медработниками систему здравоохранения и IT, однако не стоит обходить вниманием обеспечивающие и производственные сферы труда, - считает доцент Ставропольского филиала РАНХиГС Величенко Елена.