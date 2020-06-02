2020-06-02T15:04:57+03:00
Общество

"Купи билет и ложись": миллионер рассказал, как сделал состояние на лотереях

Алан Малиев из Северной Осетии выигрывает в розыгрышах уже не в первый раз
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Алана Малиева из Северной Осетии называют "богом интуиции". Мужчине удалось обмануть хитрую систему лотерей и стать рублевым миллионером. Для этого он разработал ритуал для победы. Признанием о том, как победить в очередном розыгрыше, Алан поделился с пресс-службой "Столото".

Долгое время житель Владикавказа пытался угодить удаче, выбирая один и тот же числовой ряд. Несколько попыток не дали результата, только однажды он выиграл 20 тысяч рублей. На этом останавливаться мужчина не стал. Он поступил проще: рано утром наугад зачеркнул числа - и лег спать. Через пару часов Алан проснулся миллионером.

- Вдруг получил СМС на телефон. Открыл приложение и глазам не поверил. Смотрел на экран и думал, что все еще сплю. Когда знакомым рассказал о победе, некоторые подумали, что шучу, - вспоминает победитель не без улыбки.

Алан заработал на лотерее 2 543 498 рублей. На эти деньги он купит квартиру, исторические книги, а остальное отдаст на благотворительность.

Счастливый обладатель миллиона. Фото: пресс-служба "Столото"

Счастливый обладатель миллиона. Фото: пресс-служба "Столото"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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