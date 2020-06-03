Коронавирус в КЧР, последние новости на 3 июня 2020: депутат пошел в "Скорую" водителем

Коронавирус в КЧР, последние новости на 3 июня 2020: статистику до сих пор проверяют СКР и прокурора. Как ранее писала "КП - Северный Кавказ", количество заболевших, возможно, втрое выше, чем официальные данные, опубликованные оперштабом республики. Сколько больных на самом деле - пока не понятно. Помимо этого, правоохранительные органы проверят жалобы медиков.

Министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов сказал, сколько больных в регионе умерли от коронавируса и вирусной пневмонии. По его словам, можно говорить о 60 скончавшихся.

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

До конца расследования мы будем пользоваться единственной официальной информацией по коронавирусу в КЧР. По утренним сведениям оперативного штаба на 3 июня, в республике обнаружили 1204 заболевших, за сутки врачи поставили COVID-19 еще 67 раз. Медики спасли 327 пациентов, шестеро скончались.

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Больше всего зараженных, по сведениям на 3 июня, обнаружили в Черкесске - 567 человека. Следом идут Малокарачаевский (119 жителей), Усть-Джегутинский (107), Абазинский (82), Зеленчукский (76), Прикубанский (56), Адыге-Хабльский (43), Хабезский (39), Карачаевский (37) и Ногайский (31) районы. На остальных территориях Карачаево-Черкесии заболевших меньше 26.

В больнице пребывают 565 пациентов. Остальные проходят лечение на дому.

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