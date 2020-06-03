Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 3 июня 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: на основе данных Роспотребнадзора «КП» составила список с городами, поселками, селами и аулами региона с наибольшим числом инфицированных COVID-19.
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Ставрополь – 326
Пятигорск – 295
Невинномысск – 185
Ессентуки – 100
Кочубеевское – 90
Кисловодск – 81
Чернолесское (Новоселицкий район) – 72
Левокумское – 63
Иноземцево – 49
Георгиевск – 43
Буденновск – 43
Михайловск – 41
Нефтекумск – 40
Арзгир (Арзгирский район) – 37
Зеленокумск – 37
Степное (Степновский район) – 35
Благодарный – 34
Минеральные воды – 31
Барсуковская (Кочубеевский район) – 27
Зольская (Кировский горокруг) – 27
Иргаклы (Степновский район) – 27
Казьминское (Кочубеевский район) – 25
Ессентукская (Предгорный район) – 24
Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 23
Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 22
Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 22
Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 21
Ессентукская (Предгорный район) – 19
Ивановское (Кочубеевский район) – 18
Эдельбай (Благодарненский горокруг) – 18
Новопавловск (Кировский горокруг) – 17
Соломенское (Степновский район) – 16
Суворовская (Предгорный район) – 15
Архангельское (Буденновский район) – 15
Урожайное (Левокумский район) – 12
Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 12
Каясула (Нефтекумский горокруг) – 12
Железноводск – 12
Грушевское (Александровский район) – 11
Незлобная (Георгиечский горокруг) – 11
Свободы (горокруг Пятигорск) – 11
Юца (Предгорный район) – 11
Обильное (Георгиевский горокруг) – 11
Заветное (Кочубеевский район) – 10
Краснокумское (Георгиевский горокруг) – 10
Нежинский (Предгорный район) – 10
Долиновка (Новоселицкий район) – 9
Александровское – 9
Светлоград – 9
Правокумское (Левокумский район) – 8
Махмуд-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 8
Затеречный (Нефтекумский горокруг) – 8
Комсомолец (Кировский горокруг) – 7
Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 7
Славенский (Новоалександровский горокруг) – 7
Величаевское (Левокумский район) – 7
Крымгиреевское (Андроповский райн) – 7
Балахоновское (Кочубеевский район) – 7
Тукуй-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 7
+ Прасковея (Буденновский район) – 7
+ Андрей-Курган (Нефтекумский горокруг) – 7
Полыновский (Буденновский район) – 7
Кара-Тюбе (Нефтекумский горокруг) – 6
Спасское (Благодарненский горокруг) – 6
Курсавка (Андроповский район) – 6
Казинка (Андроповский район) – 6
Новоселицкое (Новоселицкий район) – 6
Полыновский (Буденновский район) – 6
Ясная Поляна (Предгорный район) – 6
Крутобалковский (Новоалександровский горокруг) – 6
Петропавловское (Арзгирский район) – 6
Константиновское (Петровский горокруг) – 6
Дивное (Апанасенковский район) – 6
Винсады (Предгорный район) – 6
Старомарьевка (Грачевский муниципальный округ) – 6
Ипатово – 6
Русское (Курский район) – 6
Мирный (Предгорный район) – 6
Новоромановское (Арзгирский район) – 6
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ИСТОЧНИК KP.RU
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