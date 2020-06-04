2020-06-03T23:15:26+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 4 июня 2020: в регионе умерли 50 пациентов

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 4 июня 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН@asya1693
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В Ставропольском крае до 7 июня действует режим самоизоляцииВ Ставропольском крае до 7 июня действует режим самоизоляцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 3 июня 2020: сообщаем свежую информацию о распространении COVID-19 в крае. Количество заражённых, тяжелых и выздоровевших пациентов, а также число смертей — в материале «КП - Северный Кавказ».

По сведениям на утро 4 июня коронавирус диагностировали у 2 733 жителей Ставропольского края. За сутки врачи инфекцию нашли еще у 80 человек. Отметим, что среди зараженных 229 детей.Согласно официальным данным Роспотребнадзора, 1208 человек выздоровели.

Из хороших новостей: работающим пенсионерам продлили электронные больничные до 11 июня. Теперь им не нужно предоставлять дополнительные документы.

Выданные им новые электронные больничные будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение недели со дня оформления.

Тем временем, на Ставрополье больше восьми тысяч горожан получили повышенные пособия по безработице. Средства выплачиваются с апреля. Также по три тысячи рублей доплачивают семьям с детьми, где один из родителей потерял работу. Субсидия рассчитана с апреля по июнь 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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