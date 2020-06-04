2020-06-04T00:21:26+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 4 июня 2020: умерли 50 больных

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на 4 июня 2020 года
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 4 июня 2020: количество заболевших увеличилось. По утренним данным оперативного штаба, опубликованным губернатором Владимиром Владимировым, в крае зафиксировали 2733 случая инфицирования: за сутки врачи нашли COVID-19 80 раз. Тяжело болезнь переносят 33 пациента, 231 - находятся в средней степени тяжести. Среди зараженных - 229 детей.

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50 жителей Ставрополья скончались. Это 1,8 процента от всех случаев заболевания, передает федеральный оперштаб. Согласно статистике регионального Роспотребнадзора по коронавирусу на 4 июня, больше всего летальных исходов зафиксировали в Ставрополе (десять умерших), Кочубеевском районе (семь), Пятигорске (семь), Левокумском и Нефтекумском районах (оба - по четыре).

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От COVID-19 вылечили 1208 пациентов, или 44,2 процента от общего числа инфицированных. "Активных" больных - 1475 человека, или 54 процента.

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Со списком городов и районов Ставропольского края, где отыскали COVID-19, можно ознакомиться по ссылке.

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"КП - Северный Кавказ" следит за информацией о появлении новых случаев заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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