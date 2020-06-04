Коронавирус в Дагестане, последние новости на 4 июня 2020: число смертей выросло до 300

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 4 июня 2020: рассказываем о распространении COVID-19 на территории республики, приводим статистические данные, объясняем тенденции.

К несчастью, сохраняется тенденция к ежедневному росту количества летальных исходов. За сутки коронавирус унес жизни 16 человек, общее число смертей выросло до 287, вплотную приблизившись к психологической отметке в 300 скончавшихся.

Отметим, что от вирусной пневмонии в регионе скончалось порядка 700 человек. Порядка 95% этих смертей могут быть связаны именно с пандемией коронавируса, о чем заявлял главный пульмонолог республики. Таким образом, общее число жертв болезни может быть в районе 900-1000 человек.

Кроме того, продолжает серьезно увеличиваться число заразившихся. За сутки прибавилось 113 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция. Всего заболел 5341 человек. Отметим, что, согласно официальной статистике на утро 4 июня 2020 года большая часть зараженных выздоровела. 4477 человек выписаны из медучреждений.

Руководство республики считает, что пик эпидемии уже пройден и самые страшные потери уже позади. Однако о снятии режима самоизоляции речи пока не идет. «КП - Северный Кавказ» продолжает следить за развитием событий.