2020-06-04T05:16:35+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 4 июня 2020: число смертей выросло до 300

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 4 июня 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 4 июня 2020: рассказываем о распространении COVID-19 на территории республики, приводим статистические данные, объясняем тенденции.

К несчастью, сохраняется тенденция к ежедневному росту количества летальных исходов. За сутки коронавирус унес жизни 16 человек, общее число смертей выросло до 287, вплотную приблизившись к психологической отметке в 300 скончавшихся.

Отметим, что от вирусной пневмонии в регионе скончалось порядка 700 человек. Порядка 95% этих смертей могут быть связаны именно с пандемией коронавируса, о чем заявлял главный пульмонолог республики. Таким образом, общее число жертв болезни может быть в районе 900-1000 человек.

Кроме того, продолжает серьезно увеличиваться число заразившихся. За сутки прибавилось 113 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция. Всего заболел 5341 человек. Отметим, что, согласно официальной статистике на утро 4 июня 2020 года большая часть зараженных выздоровела. 4477 человек выписаны из медучреждений.

Руководство республики считает, что пик эпидемии уже пройден и самые страшные потери уже позади. Однако о снятии режима самоизоляции речи пока не идет. «КП - Северный Кавказ» продолжает следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Дагестане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пособия военнослужащим в 2020 году
Российская Федерация уделяет пристальное внимание обороноспособности страны, ее вооруженным силам и, конечно, военнослужащим. «Комсомолка» вместе с юристом решила разобраться, какие выплачиваются пособия военнослужащим в 2020 году
Новости 24
Элла Памфилова рассказала, в каких условиях ставропольцы будут голосовать по поправкам в Конституцию
Часть Нальчика ушла под воду после дождя
Прожиточный минимум в России после снижения вырос
В Северной Осетии взыскали 100 млн рублей долга перед бизнесом
Уголовное дело участника Ботлихских событий 1999 года передали в суд
В Ставрополе дачники стоят в очередях на автобусы без социальной дистанции
Андрей Мельниченко развивает детское образование в российских регионах
Во Владикавказе объявлен план «перехват» из-за стрелка на BMW
На Ставрополье работающим пенсионерам продлили электронные больничные
Ессентуки открыли курортный сезон-2020
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей
В Дагестане женщина подпалила любовницу мужа
На Ставрополье более 10 тысяч безработных жителей получают повышенные пособия
На Ставрополье отменили режим ЧС, введенный из-за засухи и заморозка
«Тайные знаки» ставропольского курорта раскрываются с высоты птичьего полета
На Ставрополье растут объёмы противопаводковых работ
"Искандеры" 24 июня проедут по Ставрополю
На Ставрополье у 848 человек диагностирована внебольничная пневмония
На Ставрополье ожидается сильный дождь с грозой и градом
На Ставрополье поймали пьяную девушку за рулем легковушки
На Ставрополье заложили первый в крае персиковый сад
Генпрокуратура направила своих представителей в Черкесск
Реальная зарплата жителей Ставрополья выросла почти на 7 процентов
Министр обороны Сергей Шойгу стал почетным гражданином Северной Осетии
В Пятигорске возобновляют работу детские сады
Статистики определили, кто больше всего зарабатывает на Ставрополье
На Ставрополье бывшие правоохранители осуждены к 7 годам колонии за получение взятки
На Ставрополье названа средняя зарплата за 2020 год
Железноводск стал первым в России цифровизированным городом-курортом