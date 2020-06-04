2020-06-04T09:20:59+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 4 июня 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Евгения СОКОРЕВА
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Рассказываем, где больше всего заболевшихРассказываем, где больше всего заболевшихФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: уточняем информацию у регионального Роспотребнадзора.

Публикуем список населенных пунктов Ставрополья с наибольшим числом инфицированных.

Ставрополь – 343

Пятигорск – 301

Невинномысск – 192

Ессентуки – 101

Кочубеевское – 91

Кисловодск – 87

Чернолесское (Новоселицкий район) – 72

Левокумское – 63

Иноземцево – 49

Георгиевск – 43

Буденновск – 43

Михайловск – 43

Нефтекумск – 41

Арзгир (Арзгирский район) – 37

Зеленокумск – 40

Степное (Степновский район) – 35

Благодарный – 36

Минеральные воды – 36

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Барсуковская (Кочубеевский район) – 28

Зольская (Кировский горокруг) – 27

Иргаклы (Степновский район) – 27

Казьминское (Кочубеевский район) – 25

Ессентукская (Предгорный район) – 25

Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 23

Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 24

Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 22

Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 21

Эдельбай (Благодарненский горокруг) – 20

Ессентукская (Предгорный район) – 19

Новопавловск (Кировский горокруг) – 18

Ивановское (Кочубеевский район) – 17

Соломенское (Степновский район) – 16

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Суворовская (Предгорный район) – 15

Архангельское (Буденновский район) – 15

Урожайное (Левокумский район) – 12

Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 12

Каясула (Нефтекумский горокруг) – 12

Железноводск – 12

Незлобная (Георгиечский горокруг) – 12

Свободы (горокруг Пятигорск) – 12

Грушевское (Александровский район) – 11

Юца (Предгорный район) – 11

Обильное (Георгиевский горокруг) – 11

Заветное (Кочубеевский район) – 10

Светлоград – 10

Краснокумское (Георгиевский горокруг) – 10

Нежинский (Предгорный район) – 10

Долиновка (Новоселицкий район) – 9

Константиновское (Петровский горокруг) – 9

Александровское – 9

Правокумское (Левокумский район) – 8

Махмуд-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 8

Затеречный (Нефтекумский горокруг) – 8

Комсомолец (Кировский горокруг) – 7

Казинка (Андроповский район) – 7 (+1)

Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 7

Славенский (Новоалександровский горокруг) – 7

Величаевское (Левокумский район) – 7

Крымгиреевское (Андроповский райн) – 7

Балахоновское (Кочубеевский район) – 7

Тукуй-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 7

Прасковея (Буденновский район) – 7

Андрей-Курган (Нефтекумский горокруг) – 7

Полыновский (Буденновский район) – 7

Ипатово – 7

Кара-Тюбе (Нефтекумский горокруг) – 7

Спасское (Благодарненский горокруг) – 6

Курсавка (Андроповский район) – 6

Новоселицкое (Новоселицкий район) – 6

Полыновский (Буденновский район) – 6

Ясная Поляна (Предгорный район) – 6

Крутобалковский (Новоалександровский горокруг) – 6

Петропавловское (Арзгирский район) – 6

Дивное (Апанасенковский район) – 6

Винсады (Предгорный район) – 6

Старомарьевка (Грачевский муниципальный округ) – 6

Русское (Курский район) – 6

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Мирный (Предгорный район) – 6

Новоромановское (Арзгирский район) – 6

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ИСТОЧНИК KP.RU

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