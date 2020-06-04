Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 4 июня 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: уточняем информацию у регионального Роспотребнадзора.
Публикуем список населенных пунктов Ставрополья с наибольшим числом инфицированных.
Ставрополь – 343
Пятигорск – 301
Невинномысск – 192
Ессентуки – 101
Кочубеевское – 91
Кисловодск – 87
Чернолесское (Новоселицкий район) – 72
Левокумское – 63
Иноземцево – 49
Георгиевск – 43
Буденновск – 43
Михайловск – 43
Нефтекумск – 41
Арзгир (Арзгирский район) – 37
Зеленокумск – 40
Степное (Степновский район) – 35
Благодарный – 36
Минеральные воды – 36
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Барсуковская (Кочубеевский район) – 28
Зольская (Кировский горокруг) – 27
Иргаклы (Степновский район) – 27
Казьминское (Кочубеевский район) – 25
Ессентукская (Предгорный район) – 25
Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 23
Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 24
Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 22
Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 21
Эдельбай (Благодарненский горокруг) – 20
Ессентукская (Предгорный район) – 19
Новопавловск (Кировский горокруг) – 18
Ивановское (Кочубеевский район) – 17
Соломенское (Степновский район) – 16
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Суворовская (Предгорный район) – 15
Архангельское (Буденновский район) – 15
Урожайное (Левокумский район) – 12
Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 12
Каясула (Нефтекумский горокруг) – 12
Железноводск – 12
Незлобная (Георгиечский горокруг) – 12
Свободы (горокруг Пятигорск) – 12
Грушевское (Александровский район) – 11
Юца (Предгорный район) – 11
Обильное (Георгиевский горокруг) – 11
Заветное (Кочубеевский район) – 10
Светлоград – 10
Краснокумское (Георгиевский горокруг) – 10
Нежинский (Предгорный район) – 10
Долиновка (Новоселицкий район) – 9
Константиновское (Петровский горокруг) – 9
Александровское – 9
Правокумское (Левокумский район) – 8
Махмуд-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 8
Затеречный (Нефтекумский горокруг) – 8
Комсомолец (Кировский горокруг) – 7
Казинка (Андроповский район) – 7 (+1)
Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 7
Славенский (Новоалександровский горокруг) – 7
Величаевское (Левокумский район) – 7
Крымгиреевское (Андроповский райн) – 7
Балахоновское (Кочубеевский район) – 7
Тукуй-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 7
Прасковея (Буденновский район) – 7
Андрей-Курган (Нефтекумский горокруг) – 7
Полыновский (Буденновский район) – 7
Ипатово – 7
Кара-Тюбе (Нефтекумский горокруг) – 7
Спасское (Благодарненский горокруг) – 6
Курсавка (Андроповский район) – 6
Новоселицкое (Новоселицкий район) – 6
Полыновский (Буденновский район) – 6
Ясная Поляна (Предгорный район) – 6
Крутобалковский (Новоалександровский горокруг) – 6
Петропавловское (Арзгирский район) – 6
Дивное (Апанасенковский район) – 6
Винсады (Предгорный район) – 6
Старомарьевка (Грачевский муниципальный округ) – 6
Русское (Курский район) – 6
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Мирный (Предгорный район) – 6
Новоромановское (Арзгирский район) – 6
Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 6
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ИСТОЧНИК KP.RU
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