Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 4 июня 2020 года

«Устала, у них характер дебильный»: многодетная мать получила 50 тысяч от государства и написала отказ от пятерых детей

В опеку пожаловалась общественница, в итоге детей изъяли. Но активистка теперь переживает, что разрушила семью, просит дать маме шанс