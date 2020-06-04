2020-06-04T13:42:06+03:00
Происшествия

"Сбился считать сорванные крыши": жутчайший ураган в Чечне попал на видео

Последствия хотят ликвидировать за день [видео]
Варвара АНТОНОВА
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Фото: кадры видеороликов и фотография МЧС по РСО-АланииФото: кадры видеороликов и фотография МЧС по РСО-АланииФото: СОЦСЕТИ
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Пользователи социальных сетей из Чечни и других республик Северного Кавказ в среду стали свидетелями страшной картины. На регионы обрушился ураганный ветер, который сносил все на пути - страдали в основном металлопрофильные крыши. После ЧП есть госпитализированные.

В стихии пострадали три человека, один из которых 8-летний ребенок - их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще восемь местных жителей получили травмы и ушибы, сообщает пресс-служба МЧС по Чеченской Республике.

Сколько крыш слетело во время урагана в Чечне.Видео: соцсети

По подсчетам спасателей, от стихии пострадали 17 зданий в Урус-Мартане, Грозном и некоторых других районах. Ветер оборвал электропровода в республиканской столице и Аргуне, в Курчалоевском, Гудермесском, Грозненском муниципальных районах. Однако специалисты уже все починили.

Перед жителями Чеченской Республики выступил Рамзан Кадыров. Ликвидацию последствий ЧС он взял под свой контроль. Работы по восстановлению должны закончиться за день, то есть уже сегодня. Это следует из поручения глава республики, озвученном им в социальных сетях.

Кадыров рассказал про ураган в Чечне (на чеченском). Есть пострадавшие.

Соседние республики тоже оправляются от ураганов и потопов. Бывший мэр Магаса (Ингушетия) Беслан Цечоев прокомментировал случившееся:

- Я не помню такое на своей памяти. Был реальный ужас!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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