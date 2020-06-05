Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 5 июня 2020: больше половины случаев все еще "активные"

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 5 июня 2020: заболевших стало больше. Согласно информации оперативного штаба на утро, опубликованной губернатором Владимиром Владимировым, врачи края зафиксировали 2819 случаев заражения: за день поставлено 80 диагнозов COVID-19. Тяжело болезнь переживают 31 пациент, состояние 254-х оценивают как средней степени тяжести. Среди инфицированных - 238 детей.

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53 жителя Ставрополья умерли. Это 1,9 процента от общего числа заболевших. Согласно статистике регионального Роспотребнадзора по коронавирусу на 4 июня, больше всего пациентов умерло в Ставрополе (десять умерших), Кочубеевском районе (семь), Пятигорске (семь), Левокумском и Нефтекумском районах (оба - по четыре).

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От COVID-19 спасли 1273 больных, или 45,2 процента от общего числа инфицированных. "Активных" пациентов - 1493 человека, или 53 процента.

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