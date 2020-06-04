2020-06-04T20:49:51+03:00
Происшествия

Отверженный отец расквитался с сыном за обещание грубо унизить брата

Убитый стыдился родню и публично от нее отказывался [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Фото: пресс-службы МВД и СКР по Республике ДагестанФото: пресс-службы МВД и СКР по Республике Дагестан
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Драма одной семьи из Дагестана закончилась по гоголевскому сценарию. Отец — 63-летний, умудренный сединами мужчина — покончил со своим сыном, который попирал общественные устои и традиции тухума (клана — прим.ред.). Подробности случившегося публикует пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

Руслан — старший сын подозреваемого. Смолоду парень отличался исполнительностью, был примерным и крепким. "Во мужик! Я радовался, что у меня такой сын", — говорит отец на допросе. Но после двух лет службы в армии чадо занялось наркотиками, похудело и морально прогнило — "анархист", подмечает отец.

Больше 20 лет глава семейства пытался повлиять на сына-бунтаря.

— Руслан, ты старший сын. До армии был мужиком, а теперь каким стал? Ты подставляешь свою семью, — взывал отец к сыну. Но тот его игнорировал, а позже признался, что стыдится родни.

Допрос. Отец рассказывает, как наказал сына с ножом.Видео: МВД по Дагестану

За день до убийства отец решил созвать весь тухум, чтобы спасти сына от наркотиков. Но во время сбора Руслан стал очернять всех и вся. В один момент его прервал брат Магомет:

— Эй, мне это надоело, — цитирует подозреваемый заступившегося за него сына. — Наш отец не достоин твоих слов. Оставь его, прошу тебя!

— Сегодня ночью я буду тебя пе****ь [грубо унижать - прим.ред.], — ответил ему Руслан. — Я не мужчина, если этого не сделаю.

Инцидент произошел спонтанно, но отец был к нему готов. Во время осмотра пастбища со скотом он проехал мимо дома Руслана, держа при себе заряженный карабин. Сын попросил отца остановиться, а сам зашел во двор. Из него он выбежал с ножом, и отец подстрелил нападавшего.

Руслан скончался в больнице. Отца задержали, охотничью винтовку с тремя патронами изъяли.

— По данному факту СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, — сказано в сообщении МВД по Дагестану.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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