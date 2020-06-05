2020-06-05T11:06:27+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 5 июня 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Евгения СОКОРЕВА
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Еще трое от болезни скончалисьЕще трое от болезни скончалисьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Список городов и сел на 5 июня с наибольшим числом инфицированных:

Ставрополь – 350

Пятигорск – 301

Невинномысск – 194

Ессентуки – 101

Кочубеевское – 95

Кисловодск – 92

Чернолесское (Новоселицкий район) – 72

Левокумское – 64

Иноземцево – 49

Георгиевск – 44

Буденновск – 44

Михайловск – 43

Нефтекумск – 41

Арзгир (Арзгирский район) – 37

Зеленокумск – 40

Степное (Степновский район) – 36

Благодарный – 36

Минеральные воды – 37

Зольская (Кировский горокруг) – 29

Барсуковская (Кочубеевский район) – 28

Иргаклы (Степновский район) – 28

Казьминское (Кочубеевский район) – 25

Ессентукская (Предгорный район) – 25

Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 25

Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 23

Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 23

Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 21

Эдельбай (Благодарненский горокруг) – 20

Ессентукская (Предгорный район) – 19

Новопавловск (Кировский горокруг) – 19

Ивановское (Кочубеевский район) – 17

Соломенское (Степновский район) – 16

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Суворовская (Предгорный район) – 15

Архангельское (Буденновский район) – 15

Урожайное (Левокумский район) – 12

Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 12

Каясула (Нефтекумский горокруг) – 12

Железноводск – 12

Незлобная (Георгиечский горокруг) – 12

Свободы (горокруг Пятигорск) – 12

Балахоновское (Кочубеевский район) – 12

Грушевское (Александровский район) – 11

Юца (Предгорный район) – 11

Обильное (Георгиевский горокруг) – 11

Светлоград – 11

Заветное (Кочубеевский район) – 10

Краснокумское (Георгиевский горокруг) – 10

Нежинский (Предгорный район) – 10

Долиновка (Новоселицкий район) – 9

Константиновское (Петровский горокруг) – 9

Александровское – 9

Старомарьевка (Грачевский муниципальный округ) – 9

Мирный (Предгорный район) – 9

Беломечетская (Кочубеевский район) – 8

Правокумское (Левокумский район) – 8

Махмуд-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 8

Затеречный (Нефтекумский горокруг) – 8

Прасковея (Буденновский район) – 8

Курская (Курский район) – 8

Тукуй-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 8

Комсомолец (Кировский горокруг) – 7

Казинка (Андроповский район) – 7

Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 7

Славенский (Новоалександровский горокруг) – 7

Величаевское (Левокумский район) – 7

Крымгиреевское (Андроповский райн) – 7

Андрей-Курган (Нефтекумский горокруг) – 7

Полыновский (Буденновский район) – 7

Ипатово – 7

Кара-Тюбе (Нефтекумский горокруг) – 7

Винсады (Предгорный район) – 7

Эдиссия (Курский район) – 7

Полыновский (Буденновский район) – 7

Графский (Курский район) – 7

Шарахалсун (Туркменский район) – 7

Спасское (Благодарненский горокруг) – 6

Курсавка (Андроповский район) – 6

Новоселицкое (Новоселицкий район) – 6

Ясная Поляна (Предгорный район) – 6

Крутобалковский (Новоалександровский горокруг) – 6

Петропавловское (Арзгирский район) – 6

Дивное (Апанасенковский район) – 6

Русское (Курский район) – 6

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Новоромановское (Арзгирский район) – 6

Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 6

КСТАТИ

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, на Ставрополье выявлено 84 новвых случаев инфицированияCOVID-19 – до 2903 за все время. В том числе 56 (+3 за сутки) смертельных и 1342 (+69) – выздоровлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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