Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 5 июня 2020 года

«Не надо меня осуждать!»: многодетная мать, у которой забрали пятерых детей, рассказала, где была всю ночь

Она уверяет, что не уходила в запой, а бегала по магазинам и подрабатывала в ночную смену. От государства же получила не 50, а 20 тысяч рублей