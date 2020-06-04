2020-06-04T21:17:41+03:00
Общество

Гуляем по краю вместе с Пушкиным!

«Комсомолка» подготовила тест к 200-летнему юбилею посещения поэтом Ставрополя
Поделиться:
Памятник поэту в СтаврополеПамятник поэту в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

200 лет назад, 4 июня 1820 года, Александр Сергеевич Пушкин впервые посетил Ставрополь во время своего путешествия на Кавказ. Предлагаем совершить небольшой экскурс в историю и прогуляться по Ставрополью вместе с классиком литературы.

Пройдите наш тест и узнайте, как хорошо вы знакомы с классиком и историей его пребывания на Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Чтобы «подкатить» к девушке, цитирую Бродского, и ее сердечко тает»: Невероятная история жизни программиста с ДЦП, который в 21 год попал в список Forbes
Иван Бакаидов создал приложение для таких, как он сам - не умеющих говорить и писать, но жаждущих свободы [фото, видео]
Новости 24
Число детей, пострадавших от урагана в Чечне, увеличилось в девять раз
Ставропольские выпускники уйдут со школ до 15 июня
Стало известно, где на Ставрополье больше всего выздоровевших от COVID-19
ПСБ и Ставрополье договорились о льготах по ипотеке для бюджетников
На Ставрополье растет число лабораторий по диагностике коронавируса
На Ставрополье закодируют «Звезду Шуцбунда»
На Ставрополье около 9 тысяч пенсионеров и инвалидов получают услуги по долговременному уходу
На Ставрополье восстановят дом, в котором бывали Пушкин и Лермонтов
Дорогу в Ставрополь закроют из-за ремонта
Фестиваль российского кино «Горький fest» 2020 все-таки начал прием заявок
На Ставрополье появятся пирсы в виде бубликов
В Ставрополе мужчина может получить реальный срок за мнимые медицинские маски
В Ставрополе пьяного водителя арестовали за попытку бегства
На Ставрополье 1,7 тысячи медиков получили «ковидные» надбавки
Три пациента с COVID-19 умерли на Ставрополье