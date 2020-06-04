Гуляем по краю вместе с Пушкиным!

200 лет назад, 4 июня 1820 года, Александр Сергеевич Пушкин впервые посетил Ставрополь во время своего путешествия на Кавказ. Предлагаем совершить небольшой экскурс в историю и прогуляться по Ставрополью вместе с классиком литературы.

Пройдите наш тест и узнайте, как хорошо вы знакомы с классиком и историей его пребывания на Ставрополье.