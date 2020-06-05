Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 5 июня 2020: в регионе умерли 53 пациента

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 5 июня 2020: сообщаем свежую информацию о распространении COVID-19 в крае. Количество заражённых, тяжелых и выздоровевших пациентов, а также число смертей — в материале «КП - Северный Кавказ».

По сведениям на утро 5 июня коронавирус диагностировали у 1273 жителей Ставропольского края. За сутки врачи инфекцию нашли еще у 86 человек. Отметим, что среди зараженных 238 детей.Согласно официальным данным Роспотребнадзора, 1273 человек выздоровели.

Роспотребнадзора Ставрополья, "КП - Северный Кавказ" составила рейтинг территорий по числу выписанных пациентов.

На первом месте оказался Пятигорск (168 человек), вторым и третьим идут Ставрополь (146) и Кочубеевский район (127). Следом расположился Невинномысск (106). В остальных территориях выздоровевших меньше из-за разницы в числе случаев заражения.

Кстати, на Ставрополье растет число лабораторий по диагностике коронавируса. Сегодня в крае исследования на наличие Covid-19 проводят две лаборатории Роспотребнадзора и 17 медицинских учреждений.

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