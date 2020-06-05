2020-06-05T11:16:37+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 5 июня 2020: число зараженных продолжает расти

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 5 июня 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 5 июня 2020: число зараженных продолжает расти высокими темпами. Суточный прирост, в среднем, снова составляет порядка 100-130 человек, что сравнимо с показателями середины и конца апреля. Однако руководство республики настаивает, что ситуация начинает стабилизироваться.

По актуальной информации на утро 5 июня 2020 года коронавирусом в Дагестане заражено 5587 человек. Суточный прирост составил 124 положительных диагноза. Однако республика потеряла 5 место по количеству зараженных — в лидеры вырвались Свердловская и Ростовская области. Дагестан остался на 7 позиции.

Количество смертей прекратило расти стремительными темпами. Вероятно, это связано с изменением системы подсчета — последние две недели в число жертв COVID-19 вносили всех скончавшихся от пневмонии. Всего в регионе зафиксировано 288 летальных исходов, за сутки скончался ещё один человек. Продолжает медленно расти число выздоровлений — за сутки 23 человека выписаны из медучреждений. Всего коронавирусом переболели 4520 человек.

Согласно официальной статистике, на данный момент в больницах остаётся 779 человек, больных COVID-19. Напомним, 4 числа речь шла о 679 больных. «Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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