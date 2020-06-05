2020-06-05T10:41:11+03:00
Общество

Ставропольский филиал РАНХиГС: экономисты описали сценарий «катастрофической» безработицы в России

У России есть опыт преодоления массовой безработицы (последний в 2008 году, когда уровень безработных составил 8%)
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба вузаФото: пресс-служба вуза
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Согласно прогнозам Минтруда пик безработицы придется на 3 квартал 2020 года, то есть данные по безработице, опубликованные на 25 мая 2020 года существенно увеличатся в ближайшие 2-3 месяца.

Это будет обусловлено последствиями восстановления экономики после пандемии, в результате чего многие субъекты хозяйствования прибегнут либо к диверсификации своего бизнеса (из числа наиболее пострадавших отраслей), либо к оптимизации трудовых ресурсов.

В любом случае, все действия будут направлены на то, чтобы максимально исключить степень влияния негативных внешних воздействий на бизнес.

- По оценке экспертов, более половины субъектов малого и среднего бизнеса планируют сократить штат работников до конца 2020 года, что неизбежно вызовет рост безработицы в стране. У России есть опыт преодоления массовой безработицы (последний в 2008 году, когда уровень безработных составил 8%), поэтому в настоящий момент Правительство прилагает все усилия, чтобы сдерживать ее увеличение на уровне 6 - 6,5%, а к началу 2021 года выйти на 4,3%. Однако, даже при сдерживании роста массовой безработицы, неизбежно произойдет снижение реальных доходов населения, в среднем на 7-9%, - считает профессор Ставропольского филиала РАНХиГС Шаталова Ольга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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