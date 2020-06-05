2020-06-05T13:45:44+03:00
Звезды

Звезда «Дома-2» показала проколотую грудь на откровенном фото

Своей искусственной красоты Екатерина Гужвинская не стесняется
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Екатерина ГужвинскаяЕкатерина ГужвинскаяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Звезда «Дома-2» Екатерина Гужвинская показала проколотую грудь на достаточно откровенном снимке. Девушка опубликовала фото без белья, где легко просматривается интимный пирсинг.

Своей красоты экс-участница шоу не стесняется. Девушка обращалась к пластической хирургии явно не ради того, чтобы скрывать свои новоприобретенные прелести. Почти неприкрытая грудь выглядит вызывающе, особенно с пикантно просвечивающимися штангами от пирсинга.

— Смотрю в светлое будущее. С открытыми границами, коктейльчиками на берегу океана и ужинами в ресторане. А чего больше всего не хватает вам, — подписала вызывающий снимок Гужвинская.

katy_goldenkaty_golden
Ph: @mickey_zoom_
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В комментариях девушку ожидаемо осыпают комплиментами, при чем на разных языках. Подписчики небезосновательно отмечают, что Гужвинская, родившаяся в маленьком ставропольском селе Балахоновское, стала идеальной инста-моделью. Девушка публикует только идеально обработанные и подобранные снимки, всецело подчеркивающие ее достоинства.

Напомним, Гужвинская была участницей популярнейшей телестройки страны с февраля по март 2017 года. Сейчас девушка работает манекенщицей и ведет сверхпопулярную страничку в Instagram. У дивы 660 тысяч подписчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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