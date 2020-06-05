Унесенные сетью: как уберечь финансы от интернет-мошенников

Мошенники подобны акулам, которым для выживания требуется постоянное движение. Чтобы сорвать куш - обобрать доверчивого гражданина и получить выгоду, аферисты моментально реагируют на все изменения в жизненном море.

Они прекрасно ориентируются в новостной повестке, разбираются в людских слабостях, являются финансовыми экспертами и вовсю эксплуатируют современные достижения в области технологий. Внезапно обрушившийся на нас карантин вовсе не выбил их из колеи - напротив, они усмотрели в непростой ситуации не проблему, но возможность.

В Ставропольском крае за время карантина зарегистрированы сотни телефонных и интернет-мошенничеств и миллионные убытки и без того пострадавших людей. При этом далеко не все жертвы обращаются в полицию.

На пике риска - пожилые одинокие люди. И ущерб этот невозможно переоценить, ведь вместе со своими «кровными» люди теряют самое ценное - доверие к цифровым сервисам и новым технологиям, которые могут серьезно облегчить жизнь. Расскажите об этом своим пожилым родственникам, коллегам или соседям, ведь предупрежден - значит вооружен.

ЛИПОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

Все мы помним про сочетание «бесплатный сыр - мышеловка», но как сложно бывает устоять, когда вдруг с неба на тебя падают неожиданные средства. Поэтому чаще всего мошенники в качестве приманки используют деньги.

Популярная легенда - правительство РФ раздает выплаты в качестве финансовой помощи во время эпидемии. Злоумышленники организовывают email и SMS-рассылки, запускают вирусные ролики в интернете с предложением получить полагающиеся от государства деньги - быстро, без проблем, онлайн. Для этого якобы нужно кликнуть по ссылке, зайти на определенный сайт и заполнить там заявление по форме.

Что происходит на самом деле

Во-первых, сайт, но который предлагается перейти, может оказаться с вирусом. Во-вторых, этот сайт может собирать личные данные. Жертва заполняет заявление на материальную помощь, указывает номер телефона, вводит данные карты, вплоть до CVC-кода. Вот только никакие деньги на неё не поступают, а есть риск наоборот всё потерять.

Как избежать

Заявления на соцпомощь заполняйте только на сайте «Госуслуги». Даже если полученная от кого-то ссылка вроде бы ведет именно на него, не поленитесь и самостоятельно зайдите на этот сайт из поисковика или собственных закладок. Неправильная ссылка на сайт для получения помощи от государства может прийти даже от ваших хороших знакомых - это тот случай, когда лучше перестраховаться и проверить всё самостоятельно.

НЕЗВАНЫЕ ПОМОЩНИКИ

Без вызова на дом приезжают самозванцы-волонтеры или медики Тысячи волонтеров по всей стране помогают людям в период эпидемии. Самоотверженно трудятся врачи и медицинские сёстры. По телефону и в квартиры, в основном к одиноким и доверчивым пенсионерам, звонят люди и представляются волонтерами, которые купят продукты, — нужно только дать им денег. «Медицинские работники» справляются о самочувствии, предлагают померить температуру или даже провести тестирование на вирус.

Что происходит на самом деле

В первом случае преступники, получив нужную сумму на поход в магазин, просто скрываются с деньгами. Во втором, могут ограбить, проникнув в дом, в худшем случае — с причинением физического вреда хозяевам.

Как избежать

Не пускать никого, кого вы не ждете. Обратиться в местные органы социальной защиты: их телефоны часто вывешены на подъездах. Там подскажут, направлялась ли по вашему адресу какая-либо помощь. Этот шаг особенно актуален, если вы не писали соответствующего заявления, а волонтёры пожаловали к вам по своей воле.

Сегодня, увы, помощь не всегда получат даже те, кто о ней просит. И если вы не просили, а к вам пришли «благодетели», то нелишне насторожиться. В случае недомогания вызовите врача или хотя бы для начала проконсультируйтесь с медиками онлайн.

ПРОДАЖА ФАЛЬШИВЫХ ПРОПУСКОВ

В соцсетях и рассылках предлагают купить пропуск для свободного передвижения по городу или за его пределами (включая пропуск для автомобиля) - как будто его обладатель курьер, врач или работает на ответственной должности в госкомпании. Кстати, от вида пропуска - пеший, авто, по городу или по краю - зависит и стоимость фальшивого документа.

Что происходит на самом деле

Человек платит, но вместо действующего пропуска получает подделку. Возникает большой риск не только отдать деньги мошенникам ни за что, но и получить штраф за несоблюдение режима.

Как избежать

Действовать только по закону. Легально оформить пропуск - это бесплатно. Для этого необходимо обратиться в свой муниципалитет и подать заявку.

ВАС СНИМАЛА СКРЫТАЯ КАМЕРА

Вы получили официальное требование оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции. Есть повод напрячься, если вы и в самом деле нарушали, разгуливая по городу без пропуска или даже выезжая за его пределы, чтобы отдохнуть в лесу или на море.

Но знайте, в Ставропольском крае, если к вам не подходили сотрудники контролирующих органов и не составляли соответствующий протокол, ни о каких штрафах не может быть и речи. Игнорируйте подобные «письма счастья». Мошенники рассылают их «наудачу». Как правило, содержание их- стандартное: мол, человек нарушил режим самоизоляции и теперь должен оплатить соответствующий штраф. Номер счета прилагается.

Что происходит на самом деле

Счет, куда требуется перевести деньги, принадлежит, естественно, преступникам.

Как избежать

Игнорировать сомнительные SMS. Если есть вероятность, что вы нарушитель, дождитесь официального заказного письма или уведомления на сайте «Госуслуги», если вы им пользуетесь.

С МИРУ ПО НИТКЕ

Желание помочь ближнему – еще одна струнка, за которую так любят дергать мошенники. Ведь многие хотят помочь заболевшим COVID-19, лечебным учреждениям и медикам. Предприимчивые мошенники объявляют на сайтах или через мессенджеры и соцсети сбор средств на оборудование для больниц, защитные костюмы медработникам, скорейшую разработку вакцины независимыми талантливыми учеными и т. п. Для правдивости выставляют вызывающие доверие фотографии.

Что происходит на самом деле

Номер счета, естественно, будет принадлежать преступникам. Благородный порыв обернется для вас только потерей денег, да еще укрепит веру злоумышленников в собственном всемогуществе. Что, прямо скажем, очень неприятно.

Как избежать

Отличить настоящую благотворительность от мошенничества бывает очень непросто. Если вы не уверены в том, что разберетесь, не помогайте совсем или помогайте лично тому, кого знаете. Лучше запишитесь в волонтеры, если готовы выделить на это время и силы.

КОВАРНАЯ ТУРПУТЕВКА

Еще одним популярным способом мошенничества является обещание вернут деньги за турпоездку, которая сорвалась из-за коронавируса и последующей мировой блокады. Злоумышленники обзванивают несостоявшихся отдыхающих, представляясь сотрудниками авиакомпании, туроператора или страховщиками, и предлагают вернуть деньги. Нужно только сообщить некоторую информацию для корректного перевода.

Что происходит на самом деле

В разговоре аферисты пытаются узнать данные банковской карты. Если вас удастся «развести», можете попрощаться не только с деньгами, потраченными на отдых, но и со всем, что находится на вашем счету.

Как избежать

По вопросам возврата средств необходимо самостоятельно обращаться в вашу авиакомпанию или к вашему турагенту. Не доверяйте сомнительным посредникам.

«СВЕРХТОЧНЫЕ» ТЕСТЫ И «ИННОВАЦИОННОЕ» ЛЕЧЕНИЕ

Пользуясь опасением людей за свое здоровье, аферисты начинают навязывать чудо-средства, способные вылечить буквально все болезни. Для этого мошенники обзванивают граждан, запугивая их контактом с заболевшим, который был якобы установлен. А затем предлагают быстро и за деньги пройти тест. Вариации аферы - если человек уже болен и находится на карантине, от имени медработников ему предлагают очень эффективное лекарство.

Как избежать

Доверяйте только настоящим докторам. В настоящее время лекарства от новой коронавирусной инфекции нет. Лечение только симптоматическое, и его может назначить исключительно врач. Что касается тестов, то при подозрении на заражение специалист дает направление на анализ.

Жители Ставрополья могут также пройти тестирование по собственной инициативе в коммерческих лабораториях. В этом случае направление врача не требуется и исследование проводится даже при полном отсутствии симптомов COVID-19 или ОРВИ.

КИТАЙСКАЯ БЕДА, ОБОЙДИ СТОРОНОЙ МЕНЯ

Это может показаться странным, но приличным спросом пользуются волшебные амулеты, талисманы и прочие магические приспособления, защищающие от новой инфекции. К таковым также относят «самые сильные» заговоры и молитвы от коронавируса. К сожалению, в такие средства верит немало людей.

Что происходит самом деле

Тесты «на дому и на коленке», скорее всего, недостоверны. Лекарства оказываются пустышкой, хорошо, если просто безвредной. Ну а действие амулетов — вообще из области фантастики.

Как избежать

При подозрении на ОРВИ необходимо обратиться к врачу и бесплатно пройти тест. Вы также можете позвонить в любую коммерческую клинику, которая делает тестирование на вирус и антитела. Только не пользуйтесь услугами сомнительных медучреждений – доверяйте проверенным организациям с хорошей репутацией.