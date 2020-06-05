Экс-министр спорта Ставрополья ответит за превышение должностных полномочий

Суд признал Романа Маркова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей, запретив занимать государственные должности два года. Об этом информирует пресс-служба краевого Следственного комитета России.

По данным ведомства, Марков, будучи главой Минспорта региона, в 2017 году заказал коммерческой компании определение начальной цены госконтракта и подготовку технического задания к госзакупке.

А потом эта организация выиграла контракт на поставку оборудования и спортивного инвентаря в «Ставропольское училище олимпийского резерва». Контракт заключили на 14 миллионов рублей. Однако, стоимость закупленного оборудования не превысила восьми миллионов.

После этого против Маркова возбудили уголовное дело. Приговор по нему вынес Промышленный районный суд еще 20 мая. Чиновника приговорили к 250 тысячам рублей штрафа. Также он не сможет занимать государственные должности на протяжении двух лет.

Возбуждено уголовное дело в отношении министра физической культуры и спорта Ставропольского края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что дома и на работе Маркова следователи провели обыски. Расследование продолжается, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

До этого сообщалось, что в двух министерствах края прошли обыски. А губернатор края Владимир Владимиров заявил, что министров спорта и строительства могут уволить, если претензии правоохранителей окажутся обоснованными.

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