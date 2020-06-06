2020-06-06T00:20:06+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 6 июня 2020: в регионе умерли 56 пациентов

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 6 июня 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН@asya1693
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Режим обязательной самоизоляции в Ставропольском крае продлен до 14 июня 2020 годаРежим обязательной самоизоляции в Ставропольском крае продлен до 14 июня 2020 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 6 июня 2020: сообщаем свежую информацию о распространении COVID-19 в крае. Количество заражённых, тяжелых и выздоровевших пациентов, а также число смертей — в материале «КП - Северный Кавказ».

По сведениям на утро 6 июня коронавирус диагностировали у 2903 жителей Ставропольского края.

Режим обязательной самоизоляции в Ставропольском крае продлен до 14 июня 2020 года. Об этом стало известно сегодня, 5 июня.

Губернатор региона подписал постановление, которым продлено действие комплекса ранее введенных ограничительных мероприятий по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции.

Автоматически на этот срок продлено действие ранее выданных гражданам специальных пропусков, без проставления на них дополнительных отметок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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