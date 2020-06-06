Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 6 июня 2020: в регионе умерли 56 пациентов

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 6 июня 2020: сообщаем свежую информацию о распространении COVID-19 в крае. Количество заражённых, тяжелых и выздоровевших пациентов, а также число смертей — в материале «КП - Северный Кавказ».

По сведениям на утро 6 июня коронавирус диагностировали у 2903 жителей Ставропольского края.

Режим обязательной самоизоляции в Ставропольском крае продлен до 14 июня 2020 года. Об этом стало известно сегодня, 5 июня.

Губернатор региона подписал постановление, которым продлено действие комплекса ранее введенных ограничительных мероприятий по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции.

Автоматически на этот срок продлено действие ранее выданных гражданам специальных пропусков, без проставления на них дополнительных отметок.