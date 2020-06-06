Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 6 июня 2020: больных больше 2,9 тысяч

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 6 июня 2020: инфицированных стало больше. Согласно сведениям оперштаба на утро, опубликованной губернатором Владимиром Владимировым, краевые медики зарегистрировали 2903 случая заражения. За сутки поставили 84 диагноза коронавирус. Тяжело инфекцию переносят 46 людей, состояние 272 человек оценивают как средней степени тяжести. Среди зараженных - 248 детей.

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56 жителя Ставрополья скончались. Это 1,9 процента от общего числа заболевших. По статистике регионального Роспотребнадзора по коронавирусу на 5 июня, больше всего пациентов умерло в Ставрополе (десять умерших), Кочубеевском районе (семь), Пятигорске (семь), Левокумском и Нефтекумском районах (оба - по четыре).

Как пройти тестирование на коронавирус в Ставрополе.Видео: skkkdc_stav

От COVID-19 вылечили 1342 пациентов, или 45,2 процента от общего числа инфицированных. "Активных" больных - 1493 человека, или 53 процента.

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