Коронавирус в КЧР, последние новости на 6 июня 2020: в республике прокуроры из Москвы

Коронавирус в КЧР, последние новости на 6 июня 2020: еще проходят проверку сведений по COVID-19. Напомним, разбираться в ситуации в статистике отправили представителей Генеральной прокуратуры России. Помимо информации о заболевших и умерших, они изучат жалобы местных врачей. Если у вас есть информация о нарушениях в сфере медицины или содержания пациентов - контактные данные вы найдете по ссылке.

Глава Минздрава КЧР Казим Шаманов уже объявил примерное количество скончавшихся от COVID-19 и вирусной пневмонии. С его слов, можно говорить о 60 умерших.

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

До конца расследования "КП - Северный Кавказ" продолжает пользоваться официальной информацией по коронавирусу в КЧР. По информации федерального оперативного штаба на утро 6 июня, в республике зарегистрировали 1430 заболевших. За день врачи поставили диагноз COVID-19 76 раз. Врачи спасли от инфекции 399 пациентов. Семеро, к несчастью, скончались.

Жалобы медиков, открытие санаториев КМВ и подготовка к Параду Победы: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

Больше всего заболевших, по сведениям на 5 июня, пребывает в Черкесске - 567 местных жителя. Следом идут Малокарачаевский (119 жителей), Усть-Джегутинский (107), Абазинский (82), Зеленчукский (76) и Прикубанский (56) районы. На остальных территориях КЧР зараженных менее 50.

В больницу положили 554 пациента с коронавирусом. Остальные лечатся на дому.

Дыхание смерти: врачи-сомнологи выяснили, что связывает храп с COVID-19 00:00 00:00

Депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии на время пандемии ушел в медицину. Ренат Акбаев устроился водителем "Скорой помощи" в Черкесске и за свой труд ничего не получает. "КП - Северный Кавказ" пообщалась с чиновником.

Дыхание смерти: врачи-сомнологи выяснили, что связывает храп с COVID-19 00:00 00:00

"КП - Северный Кавказ" следит за информацией о появлении новых случаев заражения коронавирусом.

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