Коронавирус в Дагестане, последние новости на 6 июня 2020: рост числа зараженных и новые смерти

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 6 июня 2020: официальная статистика, число активных больных и другие подробности о распространении COVID-19 на территории республики.

По актуальной информации на утро 6 июня коронавирусом в Дагестане заражено 5587 человек. суточный прирост составил 124 пациента. Тенденции к существенному росту числа активных больных сохраняются. На данный момент таких уже 779 человек, хотя ещё неделю назад в этой графе оставалось всего 26 пациентов.

Число выздоровлений перестало стремительно расти. На данный момент из больниц выписано 4520 человек. Суточный прирост — 23 выздоровевших. Также фиксируется рост количества летальных исходов — 1 человек скончался от коронавируса за последние сутки.

Напомним, в последнее время в списки погибших от COVID-19 в Дагестане стали вносить все случаи летальных исходов от вирусной пневмонии, даже без диагностики самого вируса. Число смертей стало стремительно увеличиваться — за две недели оно выросло почти в 10 раз. Однако за последние два дня умер лишь один человек.

Напомним, руководство региона считает, что ситуация с коронавирусом в республике начинает стабилизироваться. Глава Дагестана Владимир Васильев отметил, что удалось достигнуть серьезного прогресса. Однако о снятии самоизоляции речи пока не идет.