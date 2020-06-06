Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 6 июня 2020 года

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. По-прежнему, на первом месте остается краевая столица, там 350 человек, на втором месте Пятигорск - 301, затем Невинномысск – 194 человек, Ессентуки – 101, Кочубеевское – 95 заболевших. После - Кисловодск, где число заболевших достигло 92.

На данный момент на Ставрополье зарегистрировано 2990 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки от инфекции скончался еще один пациент. Всего умерли в крае 57 человек.

За последние сутки коронавирус нашли еще у 87 ставропольцев.

Кстати, режим обязательной самоизоляции в Ставропольском крае продлен до 14 июня 2020 года. Об этом стало известно сегодня, 5 июня.

Губернатор региона подписал постановление, которым продлено действие комплекса ранее введенных ограничительных мероприятий по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции.

Автоматически на этот срок продлено действие ранее выданных гражданам специальных пропусков, без проставления на них дополнительных отметок.