2020-06-06T22:19:24+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 7 июня 2020: в регионе умерли 57 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 7 июня 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН@asya1693
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На Ставрополье до 14 июня продлен режим самоизоляцииНа Ставрополье до 14 июня продлен режим самоизоляцииФото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 7 июня 2020: сообщаем свежую информацию о распространении COVID-19 в крае. Количество заражённых, тяжелых и выздоровевших пациентов, а также число смертей — в материале «КП - Северный Кавказ».

По сведениям на утро 7 июня коронавирус диагностировали у 2990 жителей Ставропольского края. За сутки скончался еще один пациент. Всего в регионе от коронавируса умерли 57 человек. За прошедшие сутки диагноз подтвердился еще у 87 ставропольцев.

- Динамика распространения болезни остается стабильной. Скачков в ней нет, что упрощает работу по профилактике и оказанию помощи больным, - прокомментировал губернатор региона Владимир Владимиров.

Напомним, режим обязательной самоизоляции в Ставропольском крае продлен до 14 июня 2020 года. А до 1 июля в регионе действует обязательный масочный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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