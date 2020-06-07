Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 7 июня 2020: число больных достигло 2990
Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 7 июня 2020: инфицированных стало больше.
Согласно сведениям оперштаба на утро, опубликованной губернатором Владимиром Владимировым, краевые медики зарегистрировали 2990 случаев заражения. За сутки поставили 87 диагноза коронавирус.
Тяжело инфекцию переносят 56 людей, состояние 284 человек оценивают как средней степени тяжести. Среди зараженных - 248 детей.
По поводу внебольничной пневмонии, в том числе вызванной Covid-19, лечение получают 894 пациента. В региональном Минздраве добавили, что сейчас под меднаблюдением находится 6461 человек, снято – 24 005
ИСТОЧНИК KP.RU
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