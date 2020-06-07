2020-06-06T22:09:38+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 7 июня 2020: в республике прокуроры из Москвы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 7 июня 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН@asya1693
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549 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах549 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарахФото: Архив "КП"
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 7 июня 2020: еще проходят проверку сведений по COVID-19. Напомним, разбираться в ситуации в статистике отправили представителей Генеральной прокуратуры России.

Помимо информации о заболевших и умерших, они изучат жалобы местных врачей. Если у вас есть информация о нарушениях в сфере медицины или содержания пациентов - контактные данные вы найдете по ссылке.

Глава Минздрава КЧР Казим Шаманов уже объявил примерное количество скончавшихся от COVID-19 и вирусной пневмонии. По его словам, можно говорить о 60 умерших.

До конца расследования "КП - Северный Кавказ" продолжает пользоваться официальной информацией по коронавирусу в КЧР. По информации федерального оперативного штаба на утро 7 июня, в республике зарегистрировали 1505 заболевших.

За день врачи поставили диагноз COVID-19 75 раз. Врачи спасли от инфекции 400 пациентов. Семеро, к несчастью, скончались.

549 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей.

По итогам прошлой недели по охвату тестирования на коронавирус в сутки в расчете на 100 тысяч населения КЧР занимает вторую точку в СКФО после Северной Осетии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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