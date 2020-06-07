Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 7 июня 2020 года

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

По-прежнему, на первом месте остается краевая столица, там 374 человека, на втором месте Пятигорск - 348, затем Невинномысск – 201 человек, Ессентуки – 112, Кочубеевское – 110 заболевших.

После - Кисловодск, где число заболевших достигло 110.

В селе Кочубеевском зарегистровано 98 случая заражения. В селе Чернолесское -98.

На КМВ следующая обстановка: Георгиевск – 47, Железноводск – 65, Минеральные Воды-40, станица Ессентукская – 31.

Напомним, что в регионе Кавказских Минеральных Вод открыты санатории. Однако говорить о полноценном начале туристического сезона пока рано - улицы городов практически пусты, в первый день открылись лишь шесть санаториев, куда заехали 48 человек. Бюветы на замке, а входы в парки отделяют от редких прохожих металлические ограждения.

На данный момент на Ставрополье зарегистрировано 2990 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки от инфекции скончался еще один пациент. Всего умерли в крае 57 человек.

За последние сутки коронавирус нашли еще у 87 ставропольцев.

Кстати, режим обязательной самоизоляции в Ставропольском крае продлен до 14 июня 2020 года.

Губернатор региона подписал постановление, которым продлено действие комплекса ранее введенных ограничительных мероприятий по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции.

Автоматически на этот срок продлено действие ранее выданных гражданам специальных пропусков, без проставления на них дополнительных отметок.