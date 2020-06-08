2020-06-07T19:27:50+03:00
Происшествия

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 8 июня 2020: поддержка из Москвы и новые случаи заболевания

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 8 июня 2020 года [информация обновляется]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Растет число больныхРастет число больныхФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 8 июня 2020: официальная статистика, число активных больных и другие подробности о распространении COVID-19 на территории республики.

Дагестан спустился на 7 место в стране по числу выявленных больных. По последним данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в республике за все время зарегистрировали 5858 случаев заражения COVID-19. На 8 июня выздоровели уже 4562 человека, а скончались 303 жителя с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция.

Дыхание смерти: врачи-сомнологи выяснили, что связывает храп с COVID-19

00:00
00:00

Как рассказали в Минздраве Дагестана, при этом продолжает поступать помощь из федерального центра. Днем ранее грузовые фуры доставили маски, костюмы и перчатки для врачей, лекарства для пациентов, экспресс-тесты на антитела к коронавирусу, аппараты неинвазивнои вентиляции легких, кислородные концентраторы и 1800 функциональных медицинских кроватеи для стационаров.

Медицинская помощь Дагестану от Москвы.

- Сеи час мы отмечаем некоторыи спад заболеваемости в республике, которыи в любои момент при несоблюдении мер профилактики может вновь смениться ростом числа больных. Расход медикаментов и всего необходимого для лечения большои , и мы хотим выразить признательность Департаменту здравоохранения Москвы за оказанную помощь, - отметил министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов.

Воспаление легких под маской простуды: как понять, что началась внебольничная пневмония

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Дагестане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Штурм казино в Северной Осетии попал на видео
Обновленный фонтан и 42-метровая скамейка появятся в Ставрополе
На Ставрополье синоптики обещают знойное начало рабочей недели
В Северной Осетии еще у 41 человека подтвердился COVID-19
В ДТП с автобусом в Ингушетии пострадали около 20 человек
За сутки в КБР скончались два пациента с COVID-19
Три новых смертельных случая от коронавируса выявлены на Ставрополье
В Дагестане отец с сыном подозреваются в жестоком избивании редкого орла
На Ставрополье пройдет первый в России Марш врачей
В Пятигорске между двумя источниками благоустроят сквер
На Ставрополье 17 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ
На Ставрополье парень с наркотиком в кармане сбежал от полицейских
На Ставрополье девушка отдала золотые украшения лжецелительнице
На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 57
В Ставрополе дети с пользой проводят время в онлайн-лагерях
На Ставрополье реконструируют памятник Ленину
В Ставрополе растянут флаг размером с многоэтажку
В Ставрополе горожане вспоминают Андрея Джатдоева
В Дагестане рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
В Ставрополе горожан предупредят о ЧС с помощью медиа-экранов
На Ставрополье «Минеральная Матрёшка» претендует на мировой рекорд
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 87 человек
На Ставрополье назвали имя самого богатого мэра