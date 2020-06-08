Коронавирус в Дагестане, последние новости на 8 июня 2020: поддержка из Москвы и новые случаи заболевания

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 8 июня 2020: официальная статистика, число активных больных и другие подробности о распространении COVID-19 на территории республики.

Дагестан спустился на 7 место в стране по числу выявленных больных. По последним данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в республике за все время зарегистрировали 5858 случаев заражения COVID-19. На 8 июня выздоровели уже 4562 человека, а скончались 303 жителя с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция.

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Как рассказали в Минздраве Дагестана, при этом продолжает поступать помощь из федерального центра. Днем ранее грузовые фуры доставили маски, костюмы и перчатки для врачей, лекарства для пациентов, экспресс-тесты на антитела к коронавирусу, аппараты неинвазивнои вентиляции легких, кислородные концентраторы и 1800 функциональных медицинских кроватеи для стационаров.

Медицинская помощь Дагестану от Москвы.

- Сеи час мы отмечаем некоторыи спад заболеваемости в республике, которыи в любои момент при несоблюдении мер профилактики может вновь смениться ростом числа больных. Расход медикаментов и всего необходимого для лечения большои , и мы хотим выразить признательность Департаменту здравоохранения Москвы за оказанную помощь, - отметил министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов.