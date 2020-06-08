Коронавирус в КЧР, последние новости на 8 июня 2020: открыт пятый COVID-госпиталь

Коронавирус в КЧР, последние новости на 8 июня 2020: пятый госпиталь для COVID-пациентов заработал на базе отдельного корпуса при Республиканской клинической больнице.

Приготовлены 80 новых койка-мест, обеспеченных кислородом, есть инвазивные и неинвазивные аппараты ИВЛ, аппарат ЭКМО, аппарат УЗИ, рентген-аппарат, ЭКГ. Как заявили в местном Минздраве, в госпитале возможно проведение всех необходимых лабораторных обследований.

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- Сформированы бригады медперсонала и необходимый запас базовых лекарственных препаратов, - сказали также в ведомстве.

По последним данным республиканского Оперштаба по борьбе с COVID-19, зарегистрировано 1580 случаев заражения.

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- Из них 405 человек выздоровели, восемь - скончались от коронавируса, - комментируют в штабе. - Еще 550 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах.