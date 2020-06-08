Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 8 июня 2020: число больных достигло 3079
Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 8 июня 2020: за сутки число больных выросло на 89, а выздоровлений - на 22. Всего зарегистрировано 3079 случаев инфицирования за все время, а выписано с начала распространения заразы 1398 излечившихся. Летальных случаев 60.
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Как уточнили в краевом Минздраве, в госпиталях остаются 540 пациентов с подтвержденным диагнозом. И 44 из них - в тяжелом состоянии. На аппаратах ИВЛ - 17 человек.
- В состоянии средней степени тяжести – 267. Остальные чувствуют себя удовлетворительно, - комментируют в министерстве. - На 81% свободны инфекционные койки, подготовленные к приему и оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.
Губернатор Владимир Владимиров напоминает, что расслабляться рано и по-прежнему действует режим всеобщей самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU