Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 8 июня 2020: на аппаратах ИВЛ 17 пациентов

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 8 июня 2020: сообщаем свежую информацию о распространении COVID-19 в крае.

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По данным федерального Оперштаба по борьбе с коронавирусом, в регионе получают лечение в госпиталях 1549 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция нового типа. Выздоровели за все время 1470 жителей, а скончались - 60. Зарегистрировано с начала распространения инфекции 3079 больных COVID-19 жителей края.

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В Минздраве СК уточняют, что 44 больных COVID-19 находятся в тяжелом состоянии и 17 из них - на аппаратах ИВЛ.