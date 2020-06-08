Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 8 июня 2020 года

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

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В лидерах по числу заболевших остается Ставрополь с 374 случаями заражения, город-курорт Пятигорск - 308 инфицированных, Невинномысск – 201 человек с COVID-19, Ессентуки – 112, Кисловодск – 110 заболевших, Кочубеевское – 98 заразившихся и село Чернолесское – 74.

Далее следуют Левокумское – 66, Буденновск – 48, Георгиевск – 47, Михайловск – 46, Нефтекумск – 42 и Зеленокумск и Минводы – 40.

В Железноводске сравнительно небольшой прирост – 13 выявленных случаев заражения за все время.

Кстати, открываются санатории Кавказских Минеральных Вод. Но еще рано говорить об открытии нормального курортного сезона-2020. Сохраняются ограничения самоизоляции и улицы городов-курортов практически пусты. Открыты пока лишь шесть здравниц края.