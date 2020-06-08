2020-06-08T10:35:25+03:00
Общество

Ставропольский филиал РАНХиГС: Макро и ветрено: почему прогноз Минэка отправлен на доработку?

Напомним,что Минэк готовит трехлетний макроэкономический прогноз, который корректируется с учетом сложившихсявнутренних и внешних условий
Руслан АПОЛЛОНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба вузаФото: пресс-служба вуза
Изменить размер текста:

За последний месяц Кабинет министров уже второй раз вернул прогноз социально-экономического развития РФ до 2023 года на доработку Минэконоразвитию. Официальная версия возврата – несовпадение прогноза ключевых показателей Минэка и показателями Минфина и ЦБ.

Напомним,что Минэк готовит трехлетний макроэкономический прогноз, который корректируется с учетом сложившихсявнутренних и внешних условий.

Наиболее спорными показателями при рассмотрении документа стали снижение ВВП, уровень доходов населения, курс национальной валюты и стоимость барреля нефти.

Согласно базовому варианту развития,снижение ВВП в 2020 году составит 5%, однако уже в 2021 году его рост будет равен 2,8%. Доходы населения сократятся в 2020 году на 2,8%, а с 2021 год будет наблюдаться их увеличениена 2,6-2,8% ежегодно,а консервативныйсценарий прогнозирует ухудшение данных показателей на 50%. Оптимистический же сценарий в данном документе не представлен вообще.

По мнению Минфина и ЦБ, консервативный сценарий должен именоваться как базовый, а альтернативный должен содержать более глубокое снижение ВВП и уровня доходов населения в 2020 году, а также более динамичный рост в последующие два года.

Опыт 2016 года показывает, что, как правило, Минэк «подгонит» показатели под требования сопутствующих ведомств, чтобы прогнозы совпадали с бюджетными проектировками и таргетом по инфляции», - считает профессорСтавропольского филиала РАНХиГСШаталова Ольга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Ставропольского филиала РАНХиГС»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ставропольский филиал РАНХиГС: Голикова призвала вузы готовиться к возможному продолжению онлайн-обучения
Большинство обучающихся всех уровней образования свидетельствуют о снижении качества знаний и трудностях, возникающих в процессе нового формата обучения
Новости 24
На Ставрополье открыли дело против технического директора госкомпании
На Ставрополье готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию
Губернатор Ставрополья заявил, что станет донором крови
На Ставрополье могут восстановить заброшенный пионерлагерь «Радуга»
На Ставрополье медиков обеспечили бесплатной мобильной связью
Ставрополье продумает план открытия туристического сезона
На Ставрополье поселился редкий вид краснокрижного журавля
В Железноводске откроют новый источник с минеральной водой
На Ставрополье бизнесмены могут получить кредит под 2% годовых
На Ставрополье 71-летний мужчина зарезал соседа
На Ставрополье двух школьников наградили за спасение друга из воды
Четверых дагестанцев осудили за терроризм и присягу ИГ*
На Ставрополье мужчина перечислил мошеннику почти три млн рублей
В Пятигорске восстановят детский лагерь советских времен
Врач со Ставрополья стал коронавирусным бардом
На Ставрополье парень украл девушку, чтобы жениться на ней
Огромный лимон вырастили в школе Ставрополя
На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 62
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 88 человек
Штурм казино в Северной Осетии попал на видео
Обновленный фонтан и 42-метровая скамейка появятся в Ставрополе
На Ставрополье синоптики обещают знойное начало рабочей недели