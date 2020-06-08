Ставропольский филиал РАНХиГС: Макро и ветрено: почему прогноз Минэка отправлен на доработку?

За последний месяц Кабинет министров уже второй раз вернул прогноз социально-экономического развития РФ до 2023 года на доработку Минэконоразвитию. Официальная версия возврата – несовпадение прогноза ключевых показателей Минэка и показателями Минфина и ЦБ.

Напомним,что Минэк готовит трехлетний макроэкономический прогноз, который корректируется с учетом сложившихсявнутренних и внешних условий.

Наиболее спорными показателями при рассмотрении документа стали снижение ВВП, уровень доходов населения, курс национальной валюты и стоимость барреля нефти.

Согласно базовому варианту развития,снижение ВВП в 2020 году составит 5%, однако уже в 2021 году его рост будет равен 2,8%. Доходы населения сократятся в 2020 году на 2,8%, а с 2021 год будет наблюдаться их увеличениена 2,6-2,8% ежегодно,а консервативныйсценарий прогнозирует ухудшение данных показателей на 50%. Оптимистический же сценарий в данном документе не представлен вообще.

По мнению Минфина и ЦБ, консервативный сценарий должен именоваться как базовый, а альтернативный должен содержать более глубокое снижение ВВП и уровня доходов населения в 2020 году, а также более динамичный рост в последующие два года.

Опыт 2016 года показывает, что, как правило, Минэк «подгонит» показатели под требования сопутствующих ведомств, чтобы прогнозы совпадали с бюджетными проектировками и таргетом по инфляции», - считает профессорСтавропольского филиала РАНХиГСШаталова Ольга.