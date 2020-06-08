Ставропольский филиал РАНХиГС: Голикова призвала вузы готовиться к возможному продолжению онлайн-обучения

В России зафиксировано достижение плато по заражению COVid-19, однако это означает, что спад по числу заражений еще не настал. В этой связи власти прогнозируют возможное продолжение образования в онлайн-формате осенью этого года.

Такие прогнозы вызывают бурю негативных реакций среди родителей и получателей образовательных услуг. Большинство обучающихся всех уровней образования свидетельствуют о снижении качества знаний и трудностях, возникающих в процессе нового формата обучения.

Продление «карантинных мер» вызывают опасения у образовательных организаций, которые озабочены не только снижением результатов обучения, но и угрозой недополучения платежей от потребителей образовательных услуг в связи с потерей платежеспособности у последних.

- Необходимо максимально усилить меры по снижению риска заболеваемости от COVid-19 и не стоить делать акцент только на образовательные технологии в будущем, несмотря на их неизбежное развитие. Усиление технологической составляющей значительно снижает уровень социализации молодежи, так как одной из базовых потребностей человека как социального индивида все еще остается живое общение и реализация в социуме, - считает доцентСтавропольского филиала РАНХиГСВеличенко Елена.