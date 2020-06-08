Рамзан Кадыров поможет чеченским женихам выкупать невест
Рамзан Кадыров решил помочь мужчинам выкупать своих невест. Выплаты получат жители всех районов Чеченской Республики. Списки с именами и фамилиями уже сформированы, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман.
На выплаты претендуют жители, которые хотят жениться, но не могут себе этого позволить из-за финансовых проблем. Сейчас их 207 человек. Каждому жениху выдадут по 50 тысяч рублей. По горским традициям, этой суммы достаточно для калыма. Средства выделит фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.
Отмечается, что из-за коронавируса формат чеченских свадеб должен быть изменен. Так, за невестой обязаны ехать только две машины, а не огромная колона. На самом торжестве присутствуют лишь самые близкие и родные.
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ИСТОЧНИК KP.RU