2020-06-08T13:16:20+03:00
Общество

Рамзан Кадыров поможет чеченским женихам выкупать невест

Списки получателей помощи уже сформированы
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Рамзан Кадыров. Фото: пресс-служба главы ЧечниРамзан Кадыров. Фото: пресс-служба главы Чечни
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Рамзан Кадыров решил помочь мужчинам выкупать своих невест. Выплаты получат жители всех районов Чеченской Республики. Списки с именами и фамилиями уже сформированы, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман.

На выплаты претендуют жители, которые хотят жениться, но не могут себе этого позволить из-за финансовых проблем. Сейчас их 207 человек. Каждому жениху выдадут по 50 тысяч рублей. По горским традициям, этой суммы достаточно для калыма. Средства выделит фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Отмечается, что из-за коронавируса формат чеченских свадеб должен быть изменен. Так, за невестой обязаны ехать только две машины, а не огромная колона. На самом торжестве присутствуют лишь самые близкие и родные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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