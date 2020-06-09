Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 9 июня 2020: выписанных - 1,4 тысяч

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 9 июня 2020: число заболевших увеличилось. По информации оперативного штаба на утро, обнародованной губернатором Владимиром Владимировым, региональные медики зафиксировали 3167 случаев заражения. За сутки специалисты диагностировали коронавирус 88 раз.

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62 жителя Ставрополья умерли. Это два процента от всех заболевших. Согласно статистике краевого Роспотребнадзора по коронавирусу на 9 июня, больше всего пациентов умерло в Ставрополе (14 умерших), Пятигорске (десять), Кочубеевском районе (семь), Левокумском и Нефтекумском районах (оба - по четыре).

Как пройти тестирование на коронавирус в Ставрополе.Видео: skkkdc_stav

От COVID-19 вылечили 1402 пациента, или 44,3 процента от общего числа зараженных. "Активных" инфицированных - 1703 человека, или 53,8 процента.

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