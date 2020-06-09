Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 9 июня 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: подробно рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Специально для читателей "КП" составили список городов и сел на 9 июня. Включили населенные пункты с наибольшим числом зарегистрированных больных:
Ставрополь – 414 (+9)
Пятигорск – 331 (+15)
Невинномысск – 206 (+4)
Кисловодск – 121
Ессентуки – 125 (+6)
Кочубеевское – 102
Чернолесское (Новоселицкий район) – 74
Левокумское – 69 (+3)
Михайловск – 60 (+3)
Буденновск – 54
Иноземцево – 53
Благодарный – 52 (+1)
Георгиевск – 51 (+4)
Минеральные воды – 50 (+8)
Арзгир (Арзгирский район) – 49
Зеленокумск – 48 (+8)
Нефтекумск – 43 (+1)
Степное (Степновский район) – 36
Ессентукская (Предгорный район) – 32 (+7)
Зольская (Кировский горокруг) – 30
Эдельбай (Благодарненский горокруг) – 29 (+1)
Барсуковская (Кочубеевский район) – 28
Иргаклы (Степновский район) – 28
Казьминское (Кочубеевский район) – 26
Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 25
Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 24
Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 23
Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 21
Незлобная (Георгиечский горокруг) – 21 (+5)
Светлоград – 20
Новопавловск (Кировский горокруг) – 20 (+1)
Ессентукская (Предгорный район) – 19
Суворовская (Предгорный район) – 19
Ивановское (Кочубеевский район) – 17
Соломенское (Степновский район) – 17 (+1)
Ипатово – 16
Архангельское (Буденновский район) – 15
Мирный (Предгорный район) – 14 (+1)
Железноводск – 13
Балахоновское (Кочубеевский район) – 13
Нежинский (Предгорный район) – 13 (+2)
Урожайное (Левокумский район) – 13 (+1)
Беломечетская (Кочубеевский район) – 12
Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 12
Каясула (Нефтекумский горокруг) – 12
Свободы (горокруг Пятигорск) – 12
Юца (Предгорный район) – 12
Грушевское (Александровский район) – 11
Эдиссия (Курский район) – 11
Обильное (Георгиевский горокруг) – 11
Донское (Труновский район) – 11
Александровское – 11
Краснокумское (Георгиевский горокруг) – 11 (+1)
Заветное (Кочубеевский район) – 10
Долиновка (Новоселицкий район) – 9
Константиновское (Петровский горокруг) – 9
Старомарьевка (Грачевский муниципальный округ) – 9
Крымгиреевское (Андроповский райн) – 9
Курская (Курский район) – 9
Махмуд-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 9 (+1)
Русское (Курский район) – 9 (+1)
+ Канглы (Минераловодский горокруг) – 8
Правокумское (Левокумский район) – 8
Затеречный (Нефтекумский горокруг) – 8
Прасковея (Буденновский район) – 8
Тукуй-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 8
Винсады (Предгорный район) – 8
Маяк (Петровский горокруг) – 8
Шарахалсун (Туркменский район) – 8
Казинка (Андроповский район) – 8 (+1)
Величаевское (Левокумский район) – 8 (+1)
+ Солдато-Александовское (Советский горокруг) – 8
Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 8 (+1)
Комсомолец (Кировский горокруг) – 7
Славенский (Новоалександровский горокруг) – 7
Андрей-Курган (Нефтекумский горокруг) – 7
Полыновский (Буденновский район) – 7
Кара-Тюбе (Нефтекумский горокруг) – 7
Полыновский (Буденновский район) – 7
Графский (Курский район) – 7
Крутобалковский (Новоалександровский горокруг) – 7
Петропавловское (Арзгирский район) – 7
Дивное (Апанасенковский район) – 7
Славенский (Новоалександровский горокруг) – 7
Новоромановское (Арзгирский район) – 7
+ Кучерла (Туркменский район) – 7
Спасское (Благодарненский горокруг) – 6
Курсавка (Андроповский район) – 6
Новоселицкое (Новоселицкий район) – 6
Ясная Поляна (Предгорный район) – 6
Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 6
Александрия (Благодарненский горокруг) – 6
Новая Деревня (Кочубеевский район) – 6
Терский (Буденновский район) – 6
Изобильный – 6
ИСТОЧНИК KP.RU
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