2020-06-09T12:31:05+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 9 июня 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Евгения СОКОРЕВА
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Подробнее - в материале "КП"Подробнее - в материале "КП"Фото: Андрей АБРАМОВ
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: подробно рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Специально для читателей "КП" составили список городов и сел на 9 июня. Включили населенные пункты с наибольшим числом зарегистрированных больных:

Ставрополь – 414 (+9)

Пятигорск – 331 (+15)

Невинномысск – 206 (+4)

Кисловодск – 121

Ессентуки – 125 (+6)

Кочубеевское – 102

Чернолесское (Новоселицкий район) – 74

Левокумское – 69 (+3)

Михайловск – 60 (+3)

Буденновск – 54

Иноземцево – 53

Благодарный – 52 (+1)

Георгиевск – 51 (+4)

Минеральные воды – 50 (+8)

Арзгир (Арзгирский район) – 49

Зеленокумск – 48 (+8)

Нефтекумск – 43 (+1)

Степное (Степновский район) – 36

Ессентукская (Предгорный район) – 32 (+7)

Зольская (Кировский горокруг) – 30

Эдельбай (Благодарненский горокруг) – 29 (+1)

Барсуковская (Кочубеевский район) – 28

Иргаклы (Степновский район) – 28

Казьминское (Кочубеевский район) – 26

Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 25

Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 24

Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 23

Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 21

Незлобная (Георгиечский горокруг) – 21 (+5)

Светлоград – 20

Новопавловск (Кировский горокруг) – 20 (+1)

Ессентукская (Предгорный район) – 19

Суворовская (Предгорный район) – 19

Ивановское (Кочубеевский район) – 17

Соломенское (Степновский район) – 17 (+1)

Ипатово – 16

Архангельское (Буденновский район) – 15

Мирный (Предгорный район) – 14 (+1)

Железноводск – 13

Балахоновское (Кочубеевский район) – 13

Нежинский (Предгорный район) – 13 (+2)

Урожайное (Левокумский район) – 13 (+1)

Беломечетская (Кочубеевский район) – 12

Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 12

Каясула (Нефтекумский горокруг) – 12

Свободы (горокруг Пятигорск) – 12

Юца (Предгорный район) – 12

Грушевское (Александровский район) – 11

Эдиссия (Курский район) – 11

Обильное (Георгиевский горокруг) – 11

Донское (Труновский район) – 11

Александровское – 11

Краснокумское (Георгиевский горокруг) – 11 (+1)

Заветное (Кочубеевский район) – 10

Долиновка (Новоселицкий район) – 9

Константиновское (Петровский горокруг) – 9

Старомарьевка (Грачевский муниципальный округ) – 9

Крымгиреевское (Андроповский райн) – 9

Курская (Курский район) – 9

Махмуд-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 9 (+1)

Русское (Курский район) – 9 (+1)

+ Канглы (Минераловодский горокруг) – 8

Правокумское (Левокумский район) – 8

Затеречный (Нефтекумский горокруг) – 8

Прасковея (Буденновский район) – 8

Тукуй-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 8

Винсады (Предгорный район) – 8

Маяк (Петровский горокруг) – 8

Шарахалсун (Туркменский район) – 8

Казинка (Андроповский район) – 8 (+1)

Величаевское (Левокумский район) – 8 (+1)

+ Солдато-Александовское (Советский горокруг) – 8

Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 8 (+1)

Комсомолец (Кировский горокруг) – 7

Славенский (Новоалександровский горокруг) – 7

Андрей-Курган (Нефтекумский горокруг) – 7

Полыновский (Буденновский район) – 7

Кара-Тюбе (Нефтекумский горокруг) – 7

Полыновский (Буденновский район) – 7

Графский (Курский район) – 7

Крутобалковский (Новоалександровский горокруг) – 7

Петропавловское (Арзгирский район) – 7

Дивное (Апанасенковский район) – 7

Славенский (Новоалександровский горокруг) – 7

Новоромановское (Арзгирский район) – 7

+ Кучерла (Туркменский район) – 7

Спасское (Благодарненский горокруг) – 6

Курсавка (Андроповский район) – 6

Новоселицкое (Новоселицкий район) – 6

Ясная Поляна (Предгорный район) – 6

Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 6

Александрия (Благодарненский горокруг) – 6

Новая Деревня (Кочубеевский район) – 6

Терский (Буденновский район) – 6

Изобильный – 6

ИСТОЧНИК KP.RU

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