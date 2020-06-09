Коронавирус в КЧР, последние новости на 9 июня 2020: протест родственников больных

Коронавирус в КЧР, последние новости на 9 июня 2020: родственники заболевших в селе Учкекен Малокарачаевского района вышли на пикеты. Специалисты проверяют сведений по COVID-19. Напомним, статистику проверяют представители Генеральной прокуратуры России. Кроме этого, они изучат жалобы местных врачей. Если у вас есть информация о нарушениях - контакты вы найдете по ссылке.

Глава Минздрава КЧР Казим Шаманов уже объявил примерное количество умерших от COVID-19 и вирусной пневмонии. С его слов, можно говорить о 60 скончавшихся.

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

До конца проверок "КП - Северный Кавказ" будет пользоваться официальной информацией по коронавирусу в КЧР. Согласно информации федерального оперштаба на утро 9 июня, в республике зарегистрировали 1654 заболевших. За день врачи поставили диагноз COVID-19 75 раз. Врачи спасли от инфекции 454 пациента. Девять человек, к несчастью, умерли.

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Больше всего заболевших, по сведениям на 7 июня, пребывает в Черкесске - 720 местных жителя. Следом идут Хабезский (158 жителей) Малокарачаевский (136), Усть-Джегутинский (111), Абазинский (84) и Зеленчукский (105) районы. На остальных территориях КЧР зараженных менее 80.

В больницу положили 588 пациентов с коронавирусом. Остальные лечатся на дому.

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"КП - Северный Кавказ" следит за информацией о появлении новых случаев заражения коронавирусом.

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