Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 9 июня 2020: число умерших достигло 62

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 9 июня 2020: сообщаем свежую информацию о распространении COVID-19 в крае.

В нашем регионе выявили 88 новых случаев коронавируса. За прошедший день скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом. Эти цифры озвучил губернатор Ставрополья утром 9 июня.

В санаториях КМВ сейчас отдыхают 72 туриста. Для приема отдыхающих есть обязательное условие. Все они должны пройти проверку на коронавирус. Для этого ставропольские здравницы получат 50 тысяч тестов на COVID-19.

Сегодня, 8 июня губернатору доложили, что в местных санаториях забронировано 685 мест. Уже прорабатывается вопрос открытия ещё нескольких десятков здравниц и организации на их базе.

Кстати, в Ставрополе рассказали, когда откроются спортзалы, торговые центры и общепиты. Вернуться к привычному ритму жизни россияне смогут на последнем этапе снятия ограничительных мер.

Сначала жителям страны станут доступны занятия спортом на улице. Хорошая новость для любителей здорового образа жизни. В России начнут открывать фитнес-центры для индивидуальных занятий.

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В местных здравницах забронировано 685 мест (подробнее)