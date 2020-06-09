2020-06-08T18:19:02+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 9 июня 2020: число умерших достигло 62

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 9 июня 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
В регионе прорабатывается вопрос открытия ещё нескольких десятков здравницВ регионе прорабатывается вопрос открытия ещё нескольких десятков здравницФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 9 июня 2020: сообщаем свежую информацию о распространении COVID-19 в крае.

В нашем регионе выявили 88 новых случаев коронавируса. За прошедший день скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом. Эти цифры озвучил губернатор Ставрополья утром 9 июня.

В санаториях КМВ сейчас отдыхают 72 туриста. Для приема отдыхающих есть обязательное условие. Все они должны пройти проверку на коронавирус. Для этого ставропольские здравницы получат 50 тысяч тестов на COVID-19.

Сегодня, 8 июня губернатору доложили, что в местных санаториях забронировано 685 мест. Уже прорабатывается вопрос открытия ещё нескольких десятков здравниц и организации на их базе.

Кстати, в Ставрополе рассказали, когда откроются спортзалы, торговые центры и общепиты. Вернуться к привычному ритму жизни россияне смогут на последнем этапе снятия ограничительных мер.

Сначала жителям страны станут доступны занятия спортом на улице. Хорошая новость для любителей здорового образа жизни. В России начнут открывать фитнес-центры для индивидуальных занятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье санатории получат 50 тысяч тестов на коронавирус

В местных здравницах забронировано 685 мест (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ставрополе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24