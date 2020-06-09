Коронавирус в Дагестане, последние новости на 9 июня 2020: рост числа зараженных и новые смерти

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 9 июня 2020: рассказываем о тенденциях и распространении вируса на территории республики, приводим последнюю информацию о числе зараженных и количестве погибших от COVID-19.

По данным на утро 9 июня 2020 года коронавирусом в Дагестане заражено 5970 человек. За сутки эта цифра увеличилась — ещё у 112 человек был зафиксирован диагноз «коронавирусная инфекция».

Число смертей продолжает расти. Напомним, что порядка 700 человек скончались от внебольничной вирусной пневмонии, и ещё 308 — от COVID-19. Среди случаев смерти от пневмонии, вероятнее всего, порядка 95% больных коронавирусом — это мнение главного пульмонолога республики. Кроме того, за последние сутки зафиксировано ещё 5 летальных исходов.

Количество выздоровевших прекратило расти существенными темпами. Лишь 25 человек выздоровели и выписались из больниц. Всего в Дагестане 4587 жителей перенесли коронавирус. Сейчас остается порядка 1075 активных больных.

«КП - Северный Кавказ» продолжает следить за развитием ситуации в регионе.