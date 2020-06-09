2020-06-09T11:10:34+03:00
Общество

Ставропольский филиал РАНХиГС: Тур де Рус: в стране появится новый нацпроект

Идея разработки проекта возникала ее в 2018 году, сейчас же, из-за пандемии коронавируса, нацпроект по развитию внутреннего туризма оказался очень актуален
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: пресс-служба вузаФото: пресс-служба вуза
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В России появится, новый, 14-й национальный проект, который будет посвящен туризму и направлен на увеличение турпотока в стране.

С целью поддержки отрасли планируется ежегодное выделение 80 млрд. рублей, которые пойдут, в том числе, на софинансирование расходов туроператоров, удешевление перевозок и внедрение электронных виз для зарубежных гостей.

Идея разработки проекта возникала ее в 2018 году, сейчас же, из-за пандемии коронавируса, нацпроект по развитию внутреннего туризма оказался очень актуален.

Над проектом работают 8 рабочих групп, в которые входят представители госкомпаний,деловых объединений, профильных ассоциаций, фокусирующие свое внимание на изношенной туристической инфраструктуре, изменении регуляторики, улучшении качества сервиса, росте инвестиций.

- Чтобы быстро и эффективно управлять нацпроектом, Ростуризм даже перешел из ведения Минэкономразвития в прямое подчинение правительству. Запуск нового нацпроекта уже в 2021 году позволит максимально быстро не просто восстановить пострадавшую отрасль, но и увеличить налоговую отдачу отрасли, способствовать продвижению туристического потенциала России, развитию инфраструктуры и улучшению сервиса, - считает доцент Ставропольского филиала РАНХиГСМухорьянова Оксана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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