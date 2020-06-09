На главной площади Махачкалы горит здание Ростелекома
На главной площади Махачкалы загорелось здание Ростелекома. По предварительной информации, огнем охвачена крыша здания и, частично, верхний этаж. На месте происшествия работают пожарные и спасатели МЧС.
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— Загорелось здание «Ростелеком» по адресу проспект Расула Гамзатова, 3. Мы работаем над тушением, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС Дагестана.
Площадь возгорания составляет порядка 200 квадратных метров. На тушение серьезного пожара прибыло 12 бригад и 40 человек. Локализовать пламя пока не удается. Тушение продолжается.
— Здание оцеплено полицией, — сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. — Все находившиеся внутри граждане эвакуированы. Угрозы для жизней нет. Тушение продолжается.
Пожар в здании Ростелекома в Махачкале.
«КП - Северный Кавказ» продолжает следить за развитием событий на главной площади Махачкалы.
ИСТОЧНИК KP.RU