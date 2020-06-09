2020-06-09T14:56:15+03:00
Происшествия

На главной площади Махачкалы горит здание Ростелекома

Пожар охватил верхний этаж и крышу здания [видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Пожар в здании Ростелекома в МахачкалеПожар в здании Ростелекома в МахачкалеФото: СОЦСЕТИ
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На главной площади Махачкалы загорелось здание Ростелекома. По предварительной информации, огнем охвачена крыша здания и, частично, верхний этаж. На месте происшествия работают пожарные и спасатели МЧС.

Пожар в Махачкале, здание Ростелеком.Пожар в Махачкале во время коронавируса

— Загорелось здание «Ростелеком» по адресу проспект Расула Гамзатова, 3. Мы работаем над тушением, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС Дагестана.

Площадь возгорания составляет порядка 200 квадратных метров. На тушение серьезного пожара прибыло 12 бригад и 40 человек. Локализовать пламя пока не удается. Тушение продолжается.

— Здание оцеплено полицией, — сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. — Все находившиеся внутри граждане эвакуированы. Угрозы для жизней нет. Тушение продолжается.

Пожар в здании Ростелекома в Махачкале.

«КП - Северный Кавказ» продолжает следить за развитием событий на главной площади Махачкалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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