2020-06-09T17:13:38+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 10 июня 2020: больше 140 жалоб

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 10 июня 2020 года [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 10 июня 2020: родня больных из села Учкекен Малокарачаевского района пикетируют. Они требуют открыть на территории военно-полевой госпиталь.

Подведены итоги проверки в республике, организованные Генеральной прокуратурой. Отработаны больше 140 жалоб, свыше 9,5 тысяч работников допрошено.

- В целях незамедлительного устранения нарушений закона органы прокуратуры внесли более 20 представлений, в том числе в Правительство КЧР, региональные управления Роспотребнадзора в Росздравнадзора, Государственную инспекцию труда. Кроме того, опротестованы 5 незаконных правовых актов медицинских учреждений, - сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры в СКФО.

Глава Минздрава КЧР Казим Шаманов назвал ориентировочное число скончавшихся от COVID-19 и вирусной пневмонии. Он уверяет, что можно говорить о 60 умерших.

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

По сведениям федерального оперативного штаба на утро 10 июня, в республике зафиксировали 1729 зараженных. За день медики диагностировали COVID-19 75 раз. От инфекции уберегли 472 пациентов. Девять человек, к несчастью, умерли.

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Больше всего заболевших, по сведениям на 10 июня, выявили в Черкесске - 768 местных жителей. Далее Хабезский (183 жителя) Малокарачаевский (144), Зеленчукский (114), Усть-Джегутинский (112) и Абазинский (90) районы. На других территориях КЧР зараженных меньше 80.

Госпитализировали 606 пациентов с коронавирусом. Остальных лечат дома.

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"КП - Северный Кавказ" следит за информацией о появлении новых случаев заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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