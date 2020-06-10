2020-06-09T17:32:35+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 10 июня 2020: "активных" больных более 52%

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на 10 июня 2020 года
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Олег УКЛАДОВ
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Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 10 июня 2020: заболевших все больше. Согласно сводке оперативного штаба на утро, опубликованной губернатором Владимиром Владимировым, местные врачи зафиксировали 3253 случаев заражения. За день специалисты ставили диагноз 86 раз.

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63 жителя Ставрополья скончались. Это 1,9 процента от общей суммы. Статистика краевого Роспотребнадзора по коронавирусу на 10 июня гласит, что больше всего умерших в Ставрополе (14 умерших), Пятигорске (десять), Кочубеевском районе (семь), Левокумском и Нефтекумском районах (оба - по четыре).

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От COVID-19 вылечили 1487 пациента, или 45,7 процента от всех зараженных. "Активных" инфицированных - 1703 человека, или 52,7 процента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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