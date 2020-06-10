Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 10 июня 2020: "активных" больных более 52%

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 10 июня 2020: заболевших все больше. Согласно сводке оперативного штаба на утро, опубликованной губернатором Владимиром Владимировым, местные врачи зафиксировали 3253 случаев заражения. За день специалисты ставили диагноз 86 раз.

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63 жителя Ставрополья скончались. Это 1,9 процента от общей суммы. Статистика краевого Роспотребнадзора по коронавирусу на 10 июня гласит, что больше всего умерших в Ставрополе (14 умерших), Пятигорске (десять), Кочубеевском районе (семь), Левокумском и Нефтекумском районах (оба - по четыре).

Как пройти тестирование на коронавирус в Ставрополе.Видео: skkkdc_stav

От COVID-19 вылечили 1487 пациента, или 45,7 процента от всех зараженных. "Активных" инфицированных - 1703 человека, или 52,7 процента.

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"КП - Северный Кавказ" следит за информацией о появлении новых случаев заражения коронавирусом.

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ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬЯ

Единоразовые выплаты на детей в Ставрополе в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить

11 мая 2020 года президент России издал указ, по которому на каждого ребенка от трех до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей. То есть, если у вас два таких члена семьи - то вам выделят 20 тысяч рублей (подробности)

Анализы на коронавирус в Ставрополе: где проверяют, сколько стоит

У жителей города появилась возможность платно провериться на COVID-19. Сделать это можно только в двух лабораториях. Как пройти процедуру и сколько она стоит - рассказывает "КП - Северный Кавказ" [адреса и время работы]

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус (список)