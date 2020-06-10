Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 10 июня 2020: число умерших достигло 63

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 10 июня 2020: сообщаем свежую информацию о распространении COVID-19 в крае.

В нашем регионе выявили 86 новых случаев коронавируса. За прошедший день скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Эти цифры озвучил губернатор Ставрополья утром 9 июня. Всего в крае зафиксировано 63 умерших от инфекции.

В пресс-службе министерства здравоохранения Ставрополья сообщили, что выздоровели 1487 человек.

Накануне выписали еще 85. Не удалось спасти 63 пациентов с коронавирусом.

На данный момент на лечении в стационаре по поводу коронавирусной инфекции нового типа находятся 585 пациентов. С внебольничными пневмониями, включая вызванными коронавирусом, – 955.

У 51 пациента болезнь протекает в тяжелой форме. К аппаратам ИВЛ подключены 19 человек. В состоянии средней степени тяжести находятся 298 пациентов.

Под медицинским наблюдением находится 6590 человек. Снято с медицинского наблюдения 25258 человек. За последние сутки лаборатории края провели 2023 исследования на Covid-19, за весь период – 113076.

Тем временем, на Ставрополье в период пандемии продолжают оказывать бесплатную продовольственную помощь тем, кто в ней нуждается больше всего. Так, с апреля во всех районах края малообеспеченным ставропольцам передали 300 707 продуктовых наборов. Из них 1 340 - только за прошедшую неделю

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